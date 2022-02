O.Próximo.- Israel rechaza las “falsas acusaciones” de Amnistía tras denunciar apartheid contra los palestinos

El Gobierno afirma que la ONG es «ilegítima» por «repetir mentiras de organizaciones de odio»

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Israel ha rechazado las «falsas acusaciones» por parte de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, que ha denunciado este martes crímenes de apartheid contra la población palestina.

«El informe consolida mentiras recicladas, inconsistencias y afirmaciones infundadas originadas por organizaciones bien conocidas de odio antiisraelí, todas ellas con el objetivo de revender bienes defectuosos en un nuevo paquete», ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí antes de la publicación del informe.

«Repetir una y otra vez las mismas mentiras de las organizaciones de odio no hace que estas mentiras sean realidad, sino que hacen que Amnistía sea ilegítima», ha manifestado en el texto, publicado a través de su página web.

Así, ha manifestado que «al publicar este informe falso, Amnistía Internacional usa un doble rasero y una demonización para deslegitimar a Israel». «Son exactamente los mismos componentes con los que se hace el antisemitismo moderno», ha denunciado.

«El informe niega el derecho a existir del Estado de Israel como Estado nación del pueblo judío. Su lenguaje extremista y la distorsión del contexto histórico fueron diseñados para demonizar a Israel y añadir combustible al fuego del antisemitismo», ha apuntado.

Las acusaciones han sido formuladas a pesar de que la ONG ha resaltado al publicar el informe que «no cuestiona el derecho de Israel de ser un hogar para la población judía» o que «el hecho de que Israel se autodenomine ‘Estado judío’ indique en sí mismo la intención de oprimir y dominar».

Pese a ello, el Ministerio ha recalcado que «unos pocos días del Día Internacional en Recuerdo del Holocausto, se aprende de nuevo que el antisemitismo no es sólo parte de la Historia, sino que desafortunadamente es parte de la realidad actual».

«La semana pasada, judíos fueron atacados en Londres por ser judíos. El informe de Amnistía sirve como una ‘luz verde’ para que los responsables y otros dañen no sólo a Israel, sino a los judíos en el mundo», ha alertado.

De esta forma, ha recalcado que «el Estado de Israel es una democracia fuerte y vibrante que da a todos sus ciudadanos los mismos derechos, independientemente de su religión o su raza».

«El Estado de Israel fue establecido como hogar nacional del pueblo judío con un amplio apoyo internacional, a la luz de las lecciones del Holocausto. Amnistía critica la existencia del Estado de Israel como Estado nación del pueblo judío y niega efectivamente su derecho a existir», ha reiterado.

En esta línea, ha dicho que «no es sorprendente que el informe sea publicado por la rama británica de Amnistía y bajo los auspicios de la secretaria general de la organización (Agnès Callamard)». «Esta rama es conocida por estar corrompida por el racismo y la xenofobia y la secretaria general ha acusado previamente a Israel, sin base o pruebas, de asesinar a (el fallecido líder palestino Yasir) Arafat», ha argumentado.

«No es sorprendente que a Amnistía le llevara ocho años retractarse de estas acusaciones e infundadas», ha manifestado. Callamard publicó dicho mensaje en Twitter en 2013 tras una entrevista del entonces presidente israelí, Shimon Peres, a ‘The New York Times’, y Amnistía se distanció de las declaraciones después de que la mujer fuera nombrada secretaria general de la organización en 2021.

Por ello, ha pedido a la ONG que no publicara el informe. «Es un informe que es preferible que no sea publicado, dado que no respeta a los que verdaderamente valoran e intentan proteger los Derechos Humanos». «El Estado de Israel seguirá promoviendo los valores de democracia e inclusividad, a cuya luz fue establecido y por los que sigue existiendo», ha remachado.

En esta línea, el titular de la cartera, Yair Lapid, ha incidido en que «Amnistía fue anteriormente una organización apreciada y respetada por todos» y ha argüido que «a día de hoy es exactamente lo contrario». «No es una ONG, sino otra organización radical que repite propaganda sin un examen serio», ha criticado.

«En lugar de buscar los hechos, Amnistía cita las mentiras difundidas por organizaciones terroristas. Cinco minutos de comprobación de datos de forma seria fueron suficientes para saber que los datos que aparecen en el informe de esta semana son un engaño separado de la realidad», ha defendido.

«Israel no es perfecto, pero es una democracia comprometida con el Derecho Internacional y abierta a análisis, con una prensa libre y un firme Tribunal Supremo», ha sostenido Lapid.

De esta forma, ha manifestado que «Amnistía no llama a Siria un ‘Estado de apartheid’, siendo un país cuyo gobierno ha asesinado a más de medio millón de sus ciudadanos, ni a Irán o cualquier otro régimen corrupto y asesino en África o América Latina».

«Odio usar el argumento de que si Israel no fuera un Estado judío, nadie en Amnistía se hubiera atrevido a hablar contra él, pero en este caso no queda otra posibilidad», ha apostillado el ministro en el mismo comunicado publicado por el Ministerio en su página web.

EL INFORME

La ONG ha acusado al Gobierno de Israel de cometer crímenes de apartheid contra la población palestina y ha reclamado al Tribunal Penal Internacional (TPI) que lo considere en sus investigaciones en marcha en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).

Amnistía ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un embargo «integral» de armas a Israel que abarque todo tipo de armas y municiones, además de equipos antidisturbios, así como sanciones como el bloqueo de activos contra los funcionarios más implicados en la comisión de estos crímenes.

«Las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina», ha indicado la organización en un informe que recoge que Israel «impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de ésta».

«Nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid israelí. Vivan en Gaza, Jerusalén Este, Hebrón o en el propio Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos», ha manifestado Callamard.

«Concluimos que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar», ha indicado, antes de incidir en que «no hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas».

Así, ha hecho hincapié en que «el apartheid no tiene cabida en el mundo y los estados que deciden hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia». «Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU están apoyando un sistema de apartheid, menoscabando el orden jurídico internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino», ha agregado.

Por ello, ha sostenido que «la comunidad internacional debe afrontar la realidad del apartheid israelí y recurrir a las numerosas vías para que se haga justicia que permanecen lamentablemente inexploradas».

Amnistía ha dicho que ha documentado actos cometidos por Israel prohibidos en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma y ha afirmado que se promulgan «múltiples medidas» para negar a los palestinos sus derechos y libertades fundamentales, en «un ataque sistemático y generalizado» con el objetivo de «mantener el sistema de opresión y dominación».