UE/Alemania.- Bruselas autoriza la ayuda de 1,7 millones para recapitalizar el aeropuerto de Berlín

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha informado este martes de su visto bueno a la ayuda de 1,7 millones de euros que el Gobierno alemán ha previsto para recapitalizar la empresa que gestiona el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, tras las fuertes pérdidas y problemas de liquidez que sufre como consecuencia de la caída de operaciones durante la pandemia por coronavirus.

«La ayuda pública estará acompañada de obligaciones para limitar las distorsiones indebidas en la competencia», ha explicado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Magrethe Vestager.

La empresa que gestiona el aeropuerto berlinés registró «pérdidas considerables» y tiene problemas tanto de liquidez como de recursos propios, según el Ejecutivo comunitario, quien ha subrayado las condiciones con las que se valida este subsidio, incluido que la ayuda no supere el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del negocio.

El Gobierno alemán deberá preparar una estrategia de salida creíble en un plazo de doce meses a contar desde el desembolso de la ayuda salvo que tal intervención se sitúe por debajo del 25% de fondos propios. En caso de que la ayuda supere el 15% de los fondos propios de la compañía tras siete años, las autoridades alemanas deberán notificar un plan de reestructuración a Bruselas.

El Ejecutivo comunitario valora en la operación la necesidad de evitar la insolvencia de Berlín-Brandeburgo, porque lo contrario hubiera tenido graves consecuencias en la conectividad y el empleo de la capital alemana.

Además, el gestor del aeropuerto no podrá ofrecer ningún tipo de descuento a las compañías aéreas ni ampliar su capacidad mientras no haya devuelto completamente los fondos de la ayuda que ahora le concederá el Estado alemán. Con ello, Bruselas considera que quedará garantizado que el subsidio no tendrá un efecto indebido en la competencia justa del mercado único.