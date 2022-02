Argentina.- VÍDEO: El alpinista conquense Pedro Cifuentes participa en la Patagonia en el rescate de un montañero argentino

CUENCA, 2 (EUROPA PRESS)

El alpinista conquense Pedro Cifuentes ha sido parte activa del operativo de rescate conformado en el Cerro Norte para lograr encontrar a los escaladores Korra Pesce y Tomás Aguiló, una expedición en la que finalmente solo se consiguió encontrar con vida al argentino, dando por muerto al montañero italiano.

El propio Cifuentes ha explicado a Europa Press desde la Patagonia cómo se puso en marcha el equipo de rescate y las operaciones que hubo que llevar a cabo para dar con el paradero de los compañeros accidentados, pudiendo salvar la vida de Tomás Aguiló, gracias en parte al botiquín que el conquense tenía en su poder y que formaba parte del equipo con el que viajó a Argentina para afrontar la subida del Fitz Roy, montaña cercana al Cerro Norte.

Cifuentes ha detallado en videollamada los pasos que se siguieron después del aviso del accidente en el que Pesce y su compañero de cordada sufrieron un grave accidente motivado por desprendimientos, probablemente causados por las altas temperaturas que afectaron a la zona en días precedentes.

Estos dos montañeros, responsables de la apertura de vías imposibles en este entorno de la Patagonia como la denominada ‘Brothers in arms’, eran profesionales experimentados y conocedores de la zona, pese a lo cual se vieron sorprendidos por el desprendimiento.

Tras tocar cumbre decidieron bajar hasta una protección en la pared a pasar la noche y fue entonces cuando sufrieron el desprendimiento. Korra es quien quedó más afectado, según el testimonio de Cifuentes, con fracturas por todo el cuerpo.

Los montañeros accidentados contactaron con la Comisión de Auxilio de la zona, que rápidamente se movilizó a través de tres grupos de voluntarios para rescatar a Tomás Aguiló, ya que a Korra se le dio por fallecido.

El desprendimiento de piedras y nieve, tal y como detalla Cifuentes, provocó la pérdida de gran parte del equipo de escalada que portaban los montañeros.

Cuando los equipos llegaron a la zona del accidente pudieron hacerse con Aguiló, malherido, a quien descendieron al Campamento Noruego, momento en el que Cifuentes pudo administrar, con colaboración médica vía telefónica, morfina y varios medicamentos al escalador argentino.

Fue entonces cuando un helicóptero del ejército argentino colaboró en las labores de rescate para desplazar al herido a El Chaltén, donde fue hospitalizado.

En el caso de Pesce, Cifuentes explica que si no fueron las propias lesiones las que acabaron con su vida, es del todo probable que las bajas temperaturas le provocaran una hipotermia mortal, ya que ni siquiera contaba con ropa de abrigo suficiente en el momento del accidente.

LAS ALTAS TEMPERATURAS, LAS RESPONSABLES

Pedro Cifuentes detalla que el desprendimiento de rocas y nieve que provocó el accidente estuvo causado por las altas temperaturas, después de «tres o cuatro días de mucho calor».

Todo ello sumado a fuertes vientos que también afectaron a una zona rodeada de glaciares que, tal y como argumenta, en los últimos años se están viendo deteriorados.

Sobre el alpinista fallecido, Cifuentes ha dicho que contaba con un currículum profesional muy amplio, siendo uno de los mejores de todo el mundo; mientras que de Aguiló ha informado que está recuperándose de múltiples lesiones.

ACCIDENTES QUE HACEN PENSAR

Pedro Cifuentes se encontraba en la Patagonia, donde se había desplazado para volver a intentar asaltar el Fitz Roy en solitario, pero admite que este tipo de accidentes le hacen parar a recapacitar.

Tras diez días de mal tiempo donde no ha podido intentar su reto, ahora quiere «poner las ideas en orden» y pensar, ya que no sabe si este accidente «es una llamada de atención a la cordura», ya que no ha sido el único.

Hace dos semanas otro alpinista alemán sufrió en la zona otro desprendimiento. «No sé si es una llamada que nos hace la montaña a los alpinistas para decir que este año está jodida la cosa. Hay que tener cabeza fría».

SEGUNDA EXPEDICIÓN, SEGUNDO RESCATE

Se da la circunstancia de que la última vez que Cifuentes optó a subir el Fitz Roy, tuvo también que participar en otro rescate que acabó siendo mortal.

En aquella ocasión, antes de la pandemia, un equipo fue a rescatar a tres montañeros brasileños y otro checo en una pared cercana, pero en la expedición uno de los participantes cayó desde una altura de 30 metros a un lago.

Aunque sufrió múltiples fracturas, el trabajo de Cifuentes y sus compañeros fue clave para poder salvar con vida al alpinista. «Dos años, dos accidentes», ha lamentado Cifuentes.