Fútbol.- Aubameyang: “Me duele irme del Arsenal sin un adiós de verdad”

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El jugador Pierre-Emerick Aubameyang, que fichará por el FC Barcelona en cuanto el club blaugrana pueda inscribirlo y anunciarlo, se despidió de su antigua afición en el Arsenal, y aseguró que guardará en su corazón los momentos vividos como capitán ‘gunner’ y todo lo ganado a su lado, por lo que le «duele» irse sin despedirse en el estadio.

«Siempre he estado cien por cien concentrado y comprometido en hacer todo lo posible por este club, por eso me duele irme sin un adiós de verdad. Pero así es el fútbol», aseguró en un comunicado en sus redes sociales.

En este sentido, aseguró estar «triste» por no haber tenido la oportunidad de ayudar a sus compañeros en las últimas semanas, debido al coronavirus y también al no contar para Mikel Arteta últimamente. «Pero no tengo nada más que respeto por este club y realmente deseo a todos mis colegas y fans lo mejor y muchos éxitos en el futuro», manifestó.

«A los aficionados del Arsenal, gracias por hacer de Londres mi hogar y el de mi familia durante los últimos cuatro años. Pasamos por altibajos juntos y vuestro apoyo significó todo para mí», reconoció el delantero gabonés.

Además, aseguró que tener la oportunidad de ganar trofeos, como una Community Shield o una FA Cup, y el «honor» de ser el capitán del Arsenal es algo que «siempre» guardará en su corazón.