Fútbol/Copa.- Ancelotti: “No vamos a arriesgar con Benzema, no es una final de Champions”

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no reveló si Karim Benzema entrará en la convocatoria para los cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic, aunque insistió en que no van a arriesgar con el delantero francés porque «no es una final de Champions», al mismo tiempo que analizó el encuentro como un duelo «muy difícil en un ambiente extraordinario» en el que tendrán que «sacar lo mejor» para ganar.

«(Con Benzema) No vamos a arriesgar, no es una final de la Champions. No queremos tener riesgo de recaída a mitad de temporada. Si no juega no es que lo estemos preparando para el PSG, si no juega es porque no puede jugar. No sabemos si viajará, ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones. Hoy entrenará con el equipo y después tomaremos la decisión. No vamos a arriesgar, si tiene el alta médica jugará, sino jugará otro», manifestó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de este jueves frente al Athletic Club.

El italiano, preguntado en numerosas ocasiones por el estado físico del delantero frnacés, insistió en que «la decisión es sencilla». «Si se encuentra bien jugará, si no está al 100% no tiene sentido meterlo en un partido que nos va a exigir mucho», zanjó.

También abordó la situación de los jugadores brasileños -Casemiro, Vinicius y Rodrygo- y el uruguayo Fede Valverde, que regresaban hoy de los partidos con sus selecciones y podrían tener minutos en San Mamés. «Tenemos que evaluar la situación de los jugadores que vuelven, de los que han jugado, los que han jugado poco… Los jugadores que solo tienen cansancio van a jugar, si no empiezan el partido, quizá los necesito en la segunda parte o la prórroga, si hay», explicó.

«Es evidente que esta fecha es un poco rara, nos ha quitado jugadores. Mañana vamos a competir, con un equipo que puede luchar y ganar. También tuvimos este problema en Liga en San Mamés, mostrando un gran compromiso, la fecha no tiene sentido», criticó el italiano el calendario.

«VINICIUS Y RODRYGO VUELVEN DE ESTAR CON BRASIL, PERO TIENEN 20 AÑOS Y PUEDEN RECUPERAR»

En relación con esto y preguntado por las opciones de Eden Hazard y Gareth Bale para ser titulares este jueves, Ancelotti destacó que Vinicius y Rodrygo pueden recuperar en menos tiempo gracias a su juventud. «Es posible que Hazard y Bale sean titulares, están bien. Asensio ha recuperado muy bien también. Vinicius y Rodrygo vuelven, pero tienen 20 años, no 60 como yo, pueden recuperar. Hazard y Bale están listos para jugar», recalcó.

Otras de las grandes decisiones del técnico del Real Madrid será elegir quién es el elegido para suplir la baja de Mendy por lesión y de Marcelo, sancionado. «Tenemos las opciones de Alaba o Nacho como laterales, yo lo sé, pero no te lo digo. La elección no es por si juega Berenguer o Nico Williams, es por lo que queremos hacer por la banda izquierda. Con el balón Alaba nos da muchas opciones, Nacho es más defensivo», expresó.

«PARA GANAR EN SAN MAMÉS TIENES QUE SACAR LO MEJOR»

«Carvajal está bien, en condiciones para jugar. Lucas ha cumplido también. Nos faltan los dos laterales izquierdos, pero arreglaremos el aspecto defensivo para mañana», añadió después de afirmar que todavía no ha decidido quién será el portero titular ante el Athletic.

Ancelotti puso énfasis en la importancia del encuentro de este jueves en un torneo que les hace «mucha ilusión». «Es un partido muy difícil en un ambiente extraordinario. Tenemos que sacar lo mejor, hemos jugado muchas veces contra ellos y todos los partidos lo hemos hecho bien, va a ser muy igualado. Para ganar en San Mamés tienes que sacar lo mejor», enfatizó.

«El Athletic no va a cambiar su manera de jugar y nosotros tampoco. Los otros tres partidos hemos intentado meter nuestra calidad en el campo y ellos lo mismo. Nos ha salido bien, pero mañana es otra historia, son cuartos de Copa, es muy difícil», señaló sobre su rival.

Finalmente, el técnico se refirió a una polémica con su icencia de entrenador, que caducó hace meses, por lo que tuvo que renovarla con un curso en España. «Fue un malentendido, la licencia me caducaba, pero la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol me ayudó para hacer un curso en octubre con ellos, fue una falta de comunicación entre la asociación y la UEFA», concluyó.