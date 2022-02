Muere el actor Moses J. Moseley de “Walking Dead”

ATLANTA (AP) — El actor Moses J. Moseley, quien interpretaba a un zombie mascota en la serie de televisión “The Walking Dead”, ha muerto. Tenía 31 años.

La representante Cheryl Kaleda de la agencia Premier Talent confirmó el martes por email a The Associated Press que Moseley falleció el 23 de enero. Kaleda no dio otros detalles sobre el deceso.

“Para aquellos que lo conocieron era la persona más adorable, dulce y generosa”, dijeron los agentes de Moseley en un comunicado. “Lo echaremos de menos enormemente”

Moseley actuó en la serie de AMC “The Walking Dead” como un zombie mascota del personaje Michonne, interpretado por la actriz Danai Gurira. Entre sus otros créditos destacaba la serie de USA “Queen of the South” y “Watchmen” de HBO.