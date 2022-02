Tenis.-AMP.- Tenis.- Nadal, sobre su triunfo en el Open de Australia: “A medida que salían las cosas bien, sólo quería seguir”

El tenista de Manacor asegura que después del segundo set también pensó que ganar «estaba muy complicado»

Nadal abunda en la batalla por los Grand Slams y confiesa que quiere «ser el que más tiene»

PALMA, 2 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal ha celebrado, este miércoles, en la Rafa Nadal Academy su triunfo en el Open de Australia y ha reconocido que «a medida que salían las cosas bien no a nivel de tenis, sino de resultado, sólo quería seguir».

En una rueda de prensa, en la que ha posado junto al trofeo de campeón en Melbourne, el tenista manacorí ha asegurado que después del segundo set en el partido frente al ruso Daniil Medvedev también pensó que ganar «estaba muy complicado».

A pesar de ese momento, Nadal subrayó la ilusión previa y los nervios, que pasaron a la emoción por ganar «un torneo de este calibre». «Australia es un torneo especial para mí porque ha sido donde he sufrido más. He tenido momentos muy críticos», aseguró.

El tenista español admitió «estar muy cansado» al final del partido. De hecho, desgranó sus sensaciones en los sets jugados para terminar ganando al número dos del mundo por 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 y 7-5. En el primero, comentó que hubo «momentos muy malos», pero que en el segundo empezó a creer que «ya no era inferior» a su rival.

«Para mí el segundo set era importantísimo por eso cuando lo pierdo supone un mazazo muy duro. Es un momento de máxima decepción, pero las circunstancias cambiaron cuando veo que empiezo a remontar. Voy creyendo», confesó el balear.

Este triunfo en el Abierto de Australia le corona como único tenista masculino en tener 21 torneos de ‘Grand Slam’. A pesar de esta cifra, el tenista español intentó «ser honesto» y avanzó que en la batalla con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic por ser el que más ‘Grand Slam’ tenga, quiere terminar siendo el que más tiene.

No obstante, insistió en que no le frustra si no lo consigue. «Me obsesiona cero, lo que vendrá, bienvenido sea. No creo que 21 sean suficientes, quiero ser el que más tiene», recalcó Nadal, quien comentó que el futuro dirá lo que tenga que pasar. «Me siento un súper afortunado de la vida. A nivel interior este triunfo lo vivo de una manera distinta, con naturalidad y siguiendo mi hoja de ruta», explicó.

Precisamente, su futuro más inmediato pasa por valorar cómo está físicamente después del torneo de Australia, para comprobar si puede asistir a Acapulco, que se juega en dos semanas. Lo que sí tiene claro es que acudirá al torneo de Indian Wells, que se jugará del 7 al 20 de marzo. «Claro que quiero seguir jugando», aportó un Nadal al que le gustaría disputar más torneos respecto a estos dos últimos años, de calendario reducido para él por las lesiones.

También ensalzó el «apoyo incondicional» de la gente y consideró la experiencia de Australia como «inolvidable». «He podido disfrutar del deporte a máximo nivel, cosa que se me hacía muy difícil por las últimas lesiones», expresó el número 1 del tenis español.