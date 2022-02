Ana Villagrán, diputada del PAN es golpeada por manifestantes a las afueras del Congreso de la CDMX

La Diputada del Partido Acción Nacional, Ana J. Villagrán denunció en redes sociales que fue agredida por un conjunto de manifestantes de Polanco a las afueras del Congreso de la Ciudad de México.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la diputada señaló que cuando se dirigía a pasar asistencia en las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, un grupo de manifestantes en Polanco la agredieron físicamente, lastimándole los brazos y las costillas.

“Un grupo de manifestantes de Polanco me acaba de golpear afuera del @Congreso_CdMex. Me lastimaron costillas y tengo brazos lastimados. Jamás, jamás, jamás debemos llegar a niveles de violencia así. Logré entablar diálogo con ellos y así me dejaron salir. Yo iba a pasar asistencia”, escribió en el tuit.

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

¿Iban con pancartas de Polanco? O durante la agresión, ¿pudiste ver sus identificaciones y verificar que eran de allá? ¿Cómo se puede tener un dato tan especifico de los manifestantes? Pregunta seria… — YAYA 🇲🇽♥️ (@Lorrain74096377) February 3, 2022

No te conozco, no sé qué partido representas, pero eso que te hicieron son ingaderas! Te deseo te recuperes lo más pronto posible — Fenix y Recuerdos (@Video_Dreams) February 3, 2022

Tras su mensaje, varios usuarios de Twitter expresaron su preocupación por la diputada, incluso hubo algunos que aseguraron que era parte de la ‘novatada’ del partido de Morena para los nuevos miembros del Congreso de la CDMX.

Fue la novatada de @PartidoMorenaMx

Asi reciben a sus nuevos miembros, deberia agradecerles tan lindo gesto,

Debio ser por sus alucinantes palabras a favor de chucha la drogadicta

Se sintieron felices y motivados porque un miembro del pan los apoyaba — Markitos peralta (@Markitosperalt5) February 3, 2022

Hasta el momento, Ana Villagrán no ha publicado otro mensaje acerca de estado físico. Ni el Congreso de la CDMX ha mostrado su postura tras la agresión a la diputada panista.