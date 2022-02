Otros Juegos pandémicos ponen a China en la mira mundial

El Estadio Nacional y la Torre Olímpica iluminadas de rojo, el lunes 31 de enero de 2021, en Beijing. (AP Photo/Jae C. Hong) El Estadio Nacional y la Torre Olímpica iluminadas de rojo, el lunes 31 de enero de 2021, en Beijing. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)