Artistas flamencos piden mantener las actuales remuneraciones de la múscia nocturna en televisión

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Distintos artistas flamencos han alertado de que el cambio de reglamento propuesto en la SGAE para reducir los ingresos de música nocturna en televisión –a votación en la próxima asamblea general el próximo 9 de febrero– puede suponer dejar a «colectivos minoritarios con remuneraciones de 0 euros».

«Lo que se quiere aprobar es dejar la música desde las 2 de la mañana a las 2 de la tarde a 0 euros y que actuaciones en otras franjas horarias puedan llevarse 5.000 euros por cuatro minutos en televisión. No es ético», ha señalado el músico Juan Carmona en un acto en el que ha estado acompañado por artistas como Tomatito, Pepe Habichuela o Antonio Canales.

Carmona ha explicado que el colectivo flamenco «va a luchar» en cuanto a mantener las actuales remuneraciones por música nocturna –franja que ya cuenta con un tope legal del 20% de los ingresos generados por televisión– y que no descartan elevar esta protesta ante el Ministerio de Cultura.

«Nos están diciendo que es el Ministerio el que lo está imponiendo, pero no creo que quieran dejar el flamenco a 0 euros. Si es así, queremos ver el papel que dice eso, porque entonces nos presentaremos a las puertas del Ministerio a decir que no es justo y que mire por la música española», ha añadido.

La SGAE buscará aprobar en su próxima asamblea general una reforma que «cambia el paradigma» de ingresos por música emitida en televisión y cumple con el requerimiento de Cultura, según explicó en una entrevista reciente con Europa Press el presidente de la entidad, Antonio Onetti.

El objetivo de la SGAE es que los ingresos de los artistas sean «proporcionales a las audiencias y la publicidad», tratando así de terminar con prácticas conocidas como ‘La rueda’, que generaban mayores ingresos a artistas por músicas en franjas nocturnas..

«Los programas de la noche llegaban a consumir hasta un 50% de ingresos con una audiencia mínima y se generaba una distorsión del reparto. Ahora, si se aprueba el cambio de reglamento, con los datos que da una empresa externa independiente se evalúa el valor de cada franja y cada cadena en función de audiencia e ingresos publicitarios», señalaba Onetti.

Otro de los artistas presentes en el acto de este viernes 4 de febrero, Josemi Carmona, ha calificado esta reivindicación del flamenco como «un momento histórico» del colectivo, al «estar juntos para intentar luchar por algo justo». Pese a no estar en la rueda de prensa, esta protesta también es secundada por artistas como Estrella Morente o Diego ‘el Cigala’.

«Esto debería de haber sido con más tranquilidad, estudiando soluciones para la música perjudicada y no quedar descolgados. El flamenco es ‘marca España’ y hay que defenderlo. Es importante que la recaudación del ‘prime time’ sea más voluminosa que el resto, pero no se puede hacer uso de música a 0 euros, porque la música no se puede regalar», ha lamentado Carmona.

«SIN DISCRIMINACIÓN»

Entre las exigencias, apuntan a que SGAE «cumpla su contrato y pague justamente» a sus socios por el uso de sus obras, y «los proteja sin discriminación». También piden que se celebren de inmediato las asambleas y elecciones de forma presencial, así como las reuniones y juntas de los órganos de Gobierno.

Asimismo, otra de sus peticiones es que «se cumpla la ley, que limita al 20% máximo la música independiente remunerada de Editoriales de Usuarios, que permite subsistir a géneros» como el flamenco, el jazz u otros «minoritarios». «Estos géneros no se rigen por la audiencia y muy difícilmente saldrán en ese prime time que se va a pagar a precio de oro», han concluido.