Bolaños dice que no hay precedentes de repetir una votación por un error y pide asumir el resultado

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que no existen precedentes de que se hayan repetido votaciones en el Congreso por culpa del error de un diputado y ha indicado que cada semana se producen docenas de equivocaciones en las votaciones, sin que haya segundas oportunidades «para nadie».

«Hay docenas de errores en las votaciones cada semana en el Parlamento (…) Este mismo señor (el diputado del PP Alberto Casero), según parece, se equivocó tres veces, no sólo en esta votación sino también en otras dos. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación hay que repetirla, no harían otra cosa los diputados, estarían repitiendo votaciones continuamente. Esto es algo que ha ocurrido siempre y cuando uno se equivoca, no hay una segunda oportunidad, pero para nadie», ha subrayado.

«Todo el mundo dice que este señor se equivocó, pero los que se eqivocaron fueron los otros ochenta y pico diputados del PP que no miraron por el interés general», ha afirmado Bolaños, que ha pedido «no quedarse en la anécdota» y felicitarse por el hecho de que ayer se aprobara «un marco laboral para el siglo XXI».

Bolaños, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha explicado que una vez se repitió una votación, del decreto de interinos, pero fue debido a que una diputada votó dos veces, una de manera presencial y otra telemática, lo que no se ha producido en este caso. De cualquier modo, ha señalado que respetará cualquier decisión que adopte la Mesa del Congreso sobre la votación de ayer.

«La Cámara tiene letrados que son los que velan por la legalidad de todas las decisiones de la Mesa y el Congreso (…). ¿Dónde dice el reglamento de la Cámara que hay una segunda oportunidad? (…) Lo que dice el reglamento es que la Mesa puede autorizarlo en los casos en que te falla la máquina, cuando no puedes votar, y no fue el caso», ha explicado.

Para el ministro, «ayer fue un gran día» porque salió adelante la reforma laboral, y ha instado a los que votaron en contra de la misma a asumir el resultado aunque les cueste aceptarlo, tanto éste como el de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Así, Bolaños ha subrayado que si ayer no se hubiera convalidado la reforma laboral, se le habría bajado el sueldo a una camarera de piso de Barcelona en unos 400 euros y a un camionero de Madrid, en 600 euros.

«Hay que quedarse en lo importante», ha señalado el ministro, que ve «inexplicable» que fuerzas que se llaman «progresistas», como los socios habituales del Gobierno, hayan dicho ‘no’ a la convalidación de la reforma laboral.

«SI HAY UN GOL EN PROPIA PUERTA, EL EQUIPO QUE GANA, GANA»

Bolaños ha reconocido que la ley salió adelante por la «mínima» y a causa de un error, pero eso no desmerece que se aprobara. «El resultado es una victoria para los intereses generales de nuestro país. En un partido de fútbol si el partido lo gana un equipo porque hay un gol en propia puerta en el último minuto, el equipo que gana, gana. Y esto es lo que pasó ayer. Hubo 175 diputados que apoyaron la reforma laboral. Ése es el resultado», ha enfatizado.

El ministro se ha mostrado crítico con los diputados de UPN que se saltaron la disciplina de voto y que, según los términos del pacto antitransfuguismo, encajan, en su opinión, en la definición de «tránsfugas».

«Mi responsabilidad es hablar con todos y doy por hecho que cuando hay un acuerdo, se va a cumplir, que son personas que cumplen su palabra y decentes. Y así hemos sacado adelante 120 leyes. Es un método que me permite estar tranquilo con mi conciencia», ha asegurado.

También ha criticado la actitud de PP y Vox por alegrarse, erróneamente, de que la convalidación de la reforma no había salido adelante en los primeros instantes tras la votación. «¿De qué se alegraban? ¿De bajarle el sueldo a una camarera de piso? ¿A un camionero? ¿De que no iban a llegar millones de euros a España? Es un espectáculo muy discutible», ha afirmado el ministro.

Bolaños ha afirmado que en esos segundos iniciales tras la votación, cuando se anunció erróneamente la no convalidación, hubo caras «lívidas» en algunos diputados que suelen dar apoyo al Gobierno, «probablemente porque pensaban que la reforma laboral iba a salir adelante».

A dichos partidos (ERC, PNV y Bildu), Bolaños les ha recordado que los avances sociales se producen «poco a poco» y que ésta no era la reforma del PSOE, sino la que han pactado los verdaderos protagonistas de las relaciones laborales, sindicatos y empresarios.

En cualquier caso, el ministro cree que la negativa de estos grupos a respaldar la reforma laboral no es obstáculo para que en el futuro vayan a salir adelante otros proyectos legislativos con su apoyo. «Nosotros buscamos siempre apoyos y tratamos de convencerles siempre de la bondad de los proyectos. No sabemos hacerlo de otra manera», ha añadido.

Bolaños ha explicado que la mayor dificultad que se encontraron la vicepresidenta Yolanda Díaz y él mismo a la hora de recabar apoyos a la reforma laboral era que «no podían ofrecer nada», porque el texto tenía que quedarse como estaba para no romper «los equilibrios» alcanzados entre los agentes sociales.

El ministro ha asegurado que trabajó con Díaz de manera coordinada, que no hay diferencias en el seno del Gobierno y que la aprobación de la reforma no es un triunfo del Ejecutivo, sino de las empresas y los trabajadores. «Estamos encantados y contentísimos de la convalidación. Era la ley más importante de la legislatura, porque Bruselas la considera imprescindible para liberar los fondos europeos», ha recordado.

A su juicio, lo que tendrían que hacer los partidos políticos es «mirar más por el interés general» y no quedarse «en la política pequeña de ver si pueden dar un golpe al Gobierno». «El que votó ayer en contra antepuso sus intereses a los del país», ha remarcado.