‘Clamor’, segundo álbum de Maria Arnal i Marcel Bagés, se alza con el ‘Premio Ruido 2021’

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El disco ‘Clamor’ (Fina Estampa, 2021), segundo álbum de Maria Arnal i Marcel Bagés, ha sido galardonado con el VII Premio Ruido 2021 al Mejor Disco Nacional del Año, según ha anunciado el cómico Ángel Martín en un streaming desde su cuenta de Twitch, tras una segunda fase de votaciones por parte de los miembros de PAM (Periodistas Asociados de Música).

«Es un honor recibir este premio, no solo por la ilusión de ver valorado nuestro disco, hecho con tantísima pasión, sino también por estar nominados junto a grandísimos artistas que nos inspiran. Ha sido una sorpresa enorme, y también lo son las gracias que enviamos al jurado… ¡y a cada persona que se ha hecho CLAMOR suyo!», han expresado los ganadores.

En esta séptima edición estaban nominados ‘Tiene que haber algo más’ de Alizzz; ‘Embruxo’ de Baiuca; ‘La Contraçeña’ de Califato; ‘El Madrileño’ de C. Tangana; ‘Hilo Negro’ de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba; ‘Hambre’ de Kiko Veneno; ‘KOKOSHCA’ de Kokoshca; ‘MKMK’ de Maika Makovski; ‘The River and the Stone’ de Morgan; ‘Sur en el Valle’ de Quique González; ‘El Largo Mañana’ de Rufus T. Firefly; ‘Aurora y Enrique’ de Soleá Morente; ‘Cable a Tierra’ de Vetusta Morla y ‘PUTA’ de Zahara.