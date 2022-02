Panamá.- Un exviceministro de Panamá asegura al juez que las adjudicaciones a Mercasa siguieron el cauce legal

Arrocha entrega al magistrado una gran cantidad de facturas y contratos que están siendo analizados

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El exviceministro de Relaciones Exteriores de Panamá Melitón Arrocha aseguró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que las adjudicaciones a la empresa pública Mercasa siguieron el cauce legal, entregando una serie de documentación que corroboraría este extremo y que está siendo analizada.

Según ha adelantado ‘La Información’ y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, Arrocha entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 una gran cantidad de facturas y contratos coincidiendo con su declaración ante el magistrado, que se desplazó a Panamá junto a una comitiva judicial a finales del pasado mes de enero para practicar una serie de diligencias.

En su comparecencia ante el juez, que realizó con la condición de testigo, Arrocha hizo referencia al listado de documentos facilitados a la Justicia y que despejarían las dudas sobre las presuntas anomalías cometidas por Mercasa que, según su versión, se ajustarían a la legalidad. Además de al propio Arrocha, Pedraz tenía previsto tomar declaración a varios ex directivos de Mercasa, aunque no pudo escuchar a dos de las personas citadas al no poder dar con ellas.

Estas diligencias estaban encaminadas a proseguir en las pesquisas de esta causa, en la que se investiga si una serie de sociedades, a través de Mercasa, se habrían concertado para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Angola, República Dominicana, Panamá y Argentina, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de esos países.

COMISIONES PAGADAS A SOCIEDADES INSTRUMENTALES

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que para canalizar los pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios públicos extranjeros concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido.

Estas presuntas comisiones ilícitas eran pagadas a sociedades instrumentales o pantallas conforme las empresas españolas iban percibiendo los importes de los contratos públicos de los gobiernos de Angola, República Dominicana, Panamá y Argentina.

En el caso de Panamá el agente o comisionista del que se habría valido Mercasa habría sido el ya citado Melitón Arrocha Ruiz, que fue viceministro de Presidencia y viceministro de Comercio Exterior de la República de Panamá. Esta actividad la habría realizado, según el Ministerio Público, desde el despacho profesional Abogados Arrocha & Co como representante de la empresa pública Mercasa en Panamá, y con la asistencia de la abogada Aylen Villareal.

En relación con Panamá, Anticorrupción no descarta la participación de otros comisionistas como José Manuel Cano quien celebró un contrato de promoción comercial con Mercasa llegando a percibir una comisión de éxito del 6% del importe de los contratos conseguidos por Mercasa en Panamá, más la suma de 75.000 € anuales, sin que se acreditasen los servicios prestados.

Además de al propio Arrocha, Pedraz tenía previsto tomar declaración a la abogada Aylen Villareal, los integrantes de la delegación panameña de Mercasa Ignacio Vilela, y Miguel Benita Galipienzo y Yira Elzebir Megar o al coordinador de Capacitación para Mercasa Alain Rajiv, aunque no fueron los únicos señalamientos esos días.

El magistrado también acordó escuchar al expresidente de Mercasa Miguel Ramírez, a Pablo González –hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González– y a una serie de exdirectivos de Mercasa, aunque pudo escuchar a dos de las personas citadas al no poder dar con ellas.