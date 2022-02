Rufián dice que el voto telemático “va a misa” tras el error del PP y pide al Gobierno “seguir hablando desde hoy”

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que el voto telemático «va a misa» tras la equivocación del diputado del PP en su votación y ha instado al Gobierno a «seguir hablando desde hoy» a pesar de que su formación votara en contra de la convalidación de la reforma laboral en la Cámara Baja, que finalmente salió adelante de forma ajustada con 175 votos a favor y 174 en contra, y gracias a esta equivocación del parlamentario ‘popular’.

Rufián ha sostenido que todos los grupos parlamentarios en algún momento se han equivocado en el voto. «El voto telemático dificulta las cosas, es fruto de toda esta situación, pero va a misa. No se puede cambiar», ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha admitido que es «normal» que el PP haya intentado cambiar el voto.

«Es el precio a pagar de sustentar todo esto en un partido que no es la primera vez que traiciona pactos, como UPN. Ya le pasó a Zapatero en unos presupuestos», ha enfatizado Rufián, que cree que hubiera sido «más sencillo hacerlo por la vía de la mayoría de izquierdas».

Asimismo, ha asegurado que no hay ningún tipo de connotación personal en el sentido del voto de ERC y, preguntado acerca de la ruptura de las relaciones con el Gobierno, ha señalado que «romper es una palabra muy gruesa» y que, simplemente, «las negociaciones han salido mal».

«La posición inexplicable no es la nuestra», ha sostenido el diputado de ERC, al tiempo que ha apostillado que las «preguntas son para ellos» y no para su formación. Asimismo, ha destacado que «hay que seguir hablando» a partir de ahí porque son «muy conscientes de cuál es la alternativa». «Es nuestro trabajo, no creo que haya otra colectivo que diga que como no ha salido bien esto, ya nunca más», ha apostillado.

En esta línea, el dirigente de ERC ha recordado que «esto ya empezó mal» cuando «por los medios de comunicación» se enteraron de que el acuerdo con los agentes social se había cerrado. Así, ha reiterado que «no ha habido un proceso de negociación», sino de presión.