Español sería la sorpresa en esquí cuesta abajo olímpico

BEIJING (AP) — En una pista olímpica cuesta abajo hasta ahora desconocida, es muy posible que aparezca un campeón relativamente desconocido.

Ése podría ser el esquiador español Adur Etxezarreta, 50 años después de que su país ganó su única medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Etxezarreta nunca ha superado el puesto 47 en una carrera de la Copa del Mundo, pero hasta ahora se ha destacado en la pista The Rock, una cuesta que ninguno de los corredores principales conocía antes del jueves, cuando se realizó la primera sesión de entrenamiento.

El español de 26 años fue el segundo más rápido ese día y el séptimo en un descenso afectado por el viento al día siguiente, si bien, como muchos otros, erró a varios postes en ambas ocasiones.

La tercera y última sesión de práctica, el sábado, fue suspendida debido a los fuertes vientos.

“Después de este entrenamiento tuve dos descensos buenos y creo que puedo esquiar en buen nivel”, dijo Etxezarreta en la víspera de la carrera cuesta abajo del domingo, el primer evento del esquí alpino en los Juegos de Beijing.

“Sorpresa o no, no lo sé, no depende solo de mí. Lo único que puedo hacer es esquiar como lo estoy haciendo ahora… sin duda a veces hay grandes sorpresas en las Olimpíadas”.

El estadounidense Tommy Moe ganó la carrera cuesta abajo en los juegos de Lillehammer 1994 a pesar de que nunca había ganado la competencia de velocidad en el circuito de la Copa del Mundo, y el francés Jean-Luc Cretier hizo lo mismo cuatro años después en Nagano.

El mejor resultado obtenido por Etxezarreta fue un segundo puesto en la Copa Europa, una competencia de segundo nivel, en Tarvisio, Italia, el mes pasado. Es el mejor resultado obtenido por un español en la Copa Europa.

Francisco Fernández Ochoa es el único campeón olímpico de invierno español, con su medalla de oro en slalom en los juegos de Sapporo 1972.

“Sin duda es una inspiración”, dijo Etxezarreta acerca de Ochoa. Mañana intentaré hacer lo mejor que pueda y veremos qué sucede».

Etxezarreta es un vasco que reside alternativamente en San Sebastián y Pamplona. Empezó a esquiar con su familia en los Pirineos y entrena principalmente en Italia.