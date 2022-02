¡Qué no se te olvide! Estos son los autos que no circulan este 5 de febrero en la CDMX

El Hoy No Circula seguirá vigente este fin de semana en la Ciudad de México, para los automóviles con holograma de verificación 1 y 2, dependiendo de la terminación de la placa.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la restricción vehícular estará vigente de las 05:00 horas a las 22:00 horas de este sábado 2 de febrero y suspenderá para mañana para todos los vehículos.

¿Qué autos no circulan?

La CAMe informó que este sábado 5 de abril no pueden circular los autos con holograma de verificación 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7 y 9. .

Asimismo, los autos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación de placa.

¿Cuáles están exentos?

Los vehículos exentos de la medida son aquellos con holograma de verificación 0 y 00, así como híbridos o eléctricos, ambulancias, patrullas y vehículos con pase turístico.