Presidente chino se reúne con líderes de Polonia y Pakistán

El presidente chino, Xi Jinping, observa la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing, el 4 de febrero de 2022. (AP Foto/Jae C. Hong) El presidente chino, Xi Jinping, observa la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Beijing, el 4 de febrero de 2022. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)