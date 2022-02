Cultura.- Jared Leto, Amy Adams o Ben Affleck entre los nominados a los Razzie que crean una categoría para Bruce Willis

MADRID, 7 (CulturaOcio)

Como antítesis de los Oscar, los galardones que -presuntamente- reconocen lo mejor del año cinematográfico, cada temporada de premios también vuelven los Razzie, que señalan lo peor de la gran pantalla. La edición de 2022, que cuenta con nominados tan ilustres como Amy Adams, Jared Leto o Ben Affleck, incluye una destacable novedad, ya que Bruce Willis ha dado pie a una nueva categoría.

Lady Di: El musical encabeza las nominaciones con nueve candidaturas, incluyendo las categorías de peor película y peor dirección. También compiten por el premio a peor cinta La mujer en la ventana, Karen, Infinite y Space Jam: Nuevas leyendas.

En la categoría de peor interpretación aparecen estrellas como Amy Adams por La mujer en la ventana y Querido Evan Hanse; LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas; Megan Fox por Midnight in the Switchgrass o Ruby Rose por Una noche de venganza.

Cabe destacar que los Razzies incluye una nueva categoría llamada Peor interpretación de Bruce Willis en una película de 2021 y que se debe a sus participaciones en Midnight in the Switchgrass, Fortress, American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Sin escapatoria y En tierras peligrosas.

Algunas candidaturas que han pillado por sorpresa son las de Jared Leto, que opta al premio a peor actor secundario por La casa Gucci; así como la nominación de Ben Affleck en la misma categoría por El último duelo.

Los ganadores de los Golden Raspberry se anunciarán el próximo sábado 26 de marzo, un día antes de que tenga lugar la ceremonia de los Oscar 2022. Esta es la lista completa de nominados

PEOR PELÍCULA

Lady Di: El musical, de Christopher AshleyInfinite, de Antoine FuquaKaren, de Coke DanielsSpace Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. LeeLa mujer en la ventana, de Joe Wright

PEOR DIRECCIÓN

Christopher Ashley por Lady Di: El musicalStephen Chbosky por Querido Evan HansenCoke Daniels por KarenRenny Harlin por Ladrones de éliteJoe Wright por La mujer en la ventana

PEOR ACTRIZ

Amy Adams por La mujer en la ventanaJeanna de Waal por Lady Di: El musicalMegan Fox por Midnight in the SwitchgrassTaryn Manning por KarenRuby Rose por Una noche de venganza

PEOR ACTOR

Scott Eastwood por Instinto peligrosoRoe Hartrampf por Lady Di: El musicalLeBron James por Space Jam: Nuevas leyendasBen Platt por Querido Evan HansenMark Wahlberg por Infinite

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams por Querido Evan HansenSophie Cookson por InfiniteErin Davie por Lady Di: El musicalJudy Kaye por Lady Di: El musicalTaryn Manning por Every Last One of Them

PEOR ACTOR DE REPARTO

Ben Affleck por El último dueloNick Cannon por Ladrones de éliteMel Gibson por Instinto peligrosoGareth Keegan por Lady Di: El musicalJared Leto por La casa Gucci

PEOR PAREJA EN PANTALLA

Cualquier miembro del elenco y cualquier número musical mal escrito o coreografiado en Lady Di: El musicalLeBron James y cualquier personaje de animación de Warner en Space Jam: Nuevas leyendasJared Leto con su cara de látex, su ropa friki o su ridículo acento en La casa GucciBen Platt y cualquier otro personaje que finge que Platt cante 24 horas al día es normal en Querido Evan HansenTom y Jerry (también conocidos como Rasca y Pica) en Tom y Jerry

PEOR REMAKE, SECUELA O COPIA

KarenSpace Jam: Nuevas leyendasTom y JerryTwistLa mujer en la ventana

PEOR INTERPRETACIÓN DE BRUCE WILLIS EN UNA PELÍCULA DE 2021

American SiegeApexCosmic SinDeadlockFortressMidnight in the SwitchgrassSin escapatoriaEn tierras peligrosas

PEOR GUION

Lady Di: El musical (Guion de Joe DiPietro, música y letras de DiPietro y David Bryan)Karen (Guion de Coke Daniels)Ladrones de élite (Guion de Kurt Wimmer y Robert Henny; historia para la gran pantalla de Henny)Twist (Guion de John Wrathall y Sally Collett)La mujer en la ventana (Guion de Tracy Letts a partir de la novela de A.J. Finn)