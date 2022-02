El Gobierno informó a la Iglesia y a Podemos de su modelo de comisión de abusos liderada por Gabilondo

Bolaños advierte de que los plazos «no serán cortos»: «No es una investigación fácil»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que trasladó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y a su socio de Gobierno, Podemos, el modelo de Comisión de Investigación de abusos en el Iglesia que plantea. Se trata de una comisión de expertos fuera del Congreso liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y a la que se ha invitado a sumarse a la propia institución eclesiástica.

«Lo he hablado con el presidente de la Conferencia Episcopal en varias ocasiones en la última semana, les expliqué cuál era nuestro modelo y que sería importante que ellos también se incorporaran a la comisión de expertos, porque la Iglesia tiene investigaciones en marcha y es importante que todo ese conocimiento estuviera aquí», ha explicado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

El ministro ha calificado de «normales» las relaciones con la Iglesia y considera que «sería bueno también para ésta que la comisión tuviera resultados y que acabara no solo escuchando a las víctimas sino aclarando lo que ha sucedido».

LA IGLESIA REUNIRÁ A SUS ÓRGANOS Y LO PENSARÁ

Respecto a la respuesta de la CEE a su invitación, Félix Bolaños ha indicado que, por parte de los obispos, se les ha respondido que «tendrían que reunir a los órganos competentes y tendrían que pensarlo». No obstante, Bolaños ha hecho hincapié en que la iniciativa «no va contra la Iglesia, sino que es para que puedan colaborar en destapar a personas que han cometido delitos» y ha reiterado la voluntad del Gobierno y el «compromiso personal» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en «avanzar».

Sobre el argumento de que se incluyan e la investigación los abusos cometidos en otras instituciones, el ministro de la Presidencia ha recordado la Ley de Protección a la Infancia aprobada por el Gobierno. «Éste es un asunto que ya teníamos localizado, de hecho antes de que surgiera todo esta alarma social yo le trasladé a Juan José Omella en una reunión la preocupación por este asunto y lo que se está haciendo no es nada diferente a lo que ha hecho Francia que es investigar, pero el Gobierno no tiene el más mínimo inconveniente en investigar donde haya un abuso».

PODEMOS LO VERÍA BIEN

El dirigente socialista se ha referido también a sus socios de Gobierno y ha asegurado haber hablado con ellos sobre la decisión de trasladar al Defensor del Pueblo la investigación. «Lo hemos hablado y según las primeras conversaciones ven bien que sean el Defensor del Pueblo quien lidere la investigación», ha indicado Bolaños.

Para el ministro, lo importante es «acompañar a las víctimas que no se sientan solas y por eso se quiere llevar a cabo una investigación que garantice la privacidad y no vaya contra nadie, pero no pueden quedar impunes los abusos que se han producido durante décadas».

En cuanto a los plazos de la investigación, ha explicado que debe decidirlo el Defensor del Pueblo pero ha avanzado que «no serán cortos». «No es una investigación fácil, son asuntos con protagonistas que a veces han fallecido, es una investigación larga y lo importante es hacerla con rigor y que las víctimas se sientan amparadas y acompañadas», ha concluido Bolaños