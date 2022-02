Fútbol.- Carlo Ancelotti: “Mateu Lahoz es el mejor árbitro de Europa”

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, valoró la importancia de sacar la victoria (1-0) este domingo ante el Granada para estirar el liderato en LaLiga Santander a pesar de las bajas, y confesó que cree que Mateu Lahoz «es el mejor árbitro de Europa».

«Esta noche hay muy buenas noticias por los tres puntos, porque los hemos sacado con una segunda parte muy buena. El equipo ha cumplido, no es nuestro mejor momento. Esto se ha acabado porque tenemos alguna semana para recuperar las bajas que hemos tenido, preparar bien los próximos partidos. La reacción fue muy buena, de todos», dijo en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El preparador de los blancos explicó que Jovic no estaba para jugar de inicio y valoró el gol y la actuación de Asensio. «Jovic acaba de salir del virus y no está óptimo, necesitaba meterle al final. Ha cumplido muy bien. Teníamos seis bajas y para la próxima semana creo que vamos a recuperar a todos», apuntó, explicando la posición de Isco como delantero.

«Asensio es muy importante por lo que está haciendo esta temporada, ha marcado muchos goles, tiene compromiso, es titular o no, no lo sé, pero es importante. Hemos ganado el partido gracias a su mejor calidad que es el tiro. Lo está haciendo muy bien, no le tengo que decir que tiene que tirar», añadió.

«No quiero reivindicarme, sé que la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo y de la afición. La primera página tiene que ser de los jugadores, también la afición nos ha ayudado, agradezco a los jugadores el compromiso», apuntó después de las criticas tras la eliminación en Copa del Rey.

Además, el técnico del Madrid fue preguntado por su conversación al final del partido con el colegiado Mateu Lahoz. «Me ha explicado la jugada con Valverde. Mateu Lahoz es el mejor árbitro no solo de España sino de Europa. No sé si lo ha hecho bien o no, sigue siendo el mejor», terminó.