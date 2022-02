JJ.OO/Pekín.- Adur Etxezarreta finaliza 17º en el descenso y Javier Lliso se clasifica para la final de ‘big air’

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El esquiador español Adur Etxezarreta ha finalizado en decimoséptima posición en la prueba de descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, en una jornada en la que Núria Pau no ha podido completar su participación en el gigante por una caída y en la que Javier Lliso se ha clasificado para la final de ‘big air’ de esquí estilo libre, que no ha podido alcanzar Thibault Magnin.

Etxezarreta pudo hacer al fin su debut en la estación de esquí china de Xiaohaituo Mountain, después de que la prueba fuese aplazada el domingo por fuertes vientos, y cumplió los pronósticos tras ser ‘Top 10’ en los dos entrenamientos previos -segundo (1:44:08) y séptimo (1:44:26)-.

El navarro salió trigésimo segundo y su crono de 1:44:12 le situó decimoséptimo, recuperando quince puestos con respecto a su dorsal de salida. Nadie logró desplazarle y finalmente confirmó su posición, a 1:43 del suizo Beat Feuz (1:42:69), que se colgó la medalla de oro.

«La verdad es que estoy contento con la bajada. No ha sido la mejor, porque tenía un poco más de tensión que en los entrenamientos, pero estoy satisfecho. De cara al futuro seguro que esto me da un impulso», indicó Etxezarreta.

El de Areso se convierte así en el esquiador olímpico español con mejor resultado en la prueba de descenso, superando nada menos que el récord del campeón olímpico Paquito Fernández Ochoa en Lake Placid 1980, cuando terminó en el 27º lugar. Este martes, volverá a competir en el super gigante.

Tras Feuz, nuevo campeón olímpico, finalizaron el francés Johan Clarey, a diez segundos y que se colgó la medalla de plata, y el austriaco Matthias Mayer, a 16 segundos y que se hizo con el bronce.

NÚRIA PAU SE CAE EN LA SEGUNDA MANGA DEL GIGANTE

También en esquí alpino, Núria Pau no pudo completar su participación en la prueba de eslalon gigante después de sufrir una caída en la segunda manga. La catalana, de 27 años, logró un tiempo de 1:04:19 en la primera manga para ser 40ª en la clasificación provisional.

«No me he adaptado muy bien a la nieve. En la tercera curva he dudado un poco porque me ha resbalado el esquí y eso me ha marcado mucho para todo el muro. No he sabido cambiar el chip», apuntó tras su primera bajada. La vencedora fue la sueca Sara Hector, mientras que la italiana Federica Brignone y la suiza Lara Gut-Behrami completaron el podio.

JAVIER LLISO, A LA FINAL DE ‘BIG AIR’

Por su parte, el ‘freestyler’ Javier Lliso ha hecho historia al clasificarse para la final de la novedosa prueba de ‘big air’ de esquí estilo libre, donde no estará el también español Thibault Magnin.

El madrileño logró una puntuación de 90.25 en la primera manga de la fase clasificatoria y firmó un segundo salto de 80.50 puntos para situarse en la sexta posición provisional. No mejoró en la tercera manga, pero sus 170.75 puntos -cuentan las dos mejores puntuaciones- le permitieron clasificarse para la final entre los doce mejores con la octava mejor puntuación.

Mientras, Magnin completó su actuación en la 28ª posición, tras una marca de 41.25 en la primera manga y de caerse en la segunda, y no estará en la final de este miércoles a las 4.00 hora peninsular española.