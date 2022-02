O.Próximo.- Un grupo de israelíes y palestinos presentan una propuesta de paz que contempla una confederación

El documento será entregado próximamente a Naciones Unidas y al Gobierno de Estados Unidos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Un grupo de israelíes y palestinos entregarán próximamente a Naciones Unidas y Estados Unidos una propuesta de paz que contempla la creación de una confederación israelí-palestina, según ha confirmado el exministro de Justicia de Israel Yossi Beilin, uno de los implicados en la redacción del plan.

«Será más fácil cooperar y coordinarnos si el marco es una confederación en lugar de la solución de dos estados», ha manifestado Beilin, quien fue además líder del izquierdista Meretz, según ha recogido el diario israelí ‘The Jerusalem Post’.

La coautora del plan por parte palestina es la fiscal y antigua asesora del equipo negociador de paz Hiba Huseini, si bien ambos han contado con el respaldo de un pequeño grupo de israelíes y palestinos. El documento incluye la legalización de los asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por el Derecho Internacional.

«Tenemos un primer ministro (de Israel, Naftali Bennett) que no cree en la solución de dos estados, que no cree en la partición», ha explicado Beilin, quien ha dicho que «eso no significa que el asunto no deba ser abordado» y ha agregado que el plan «no sorprenderá» al Gobierno israelí.

Según las informaciones facilitadas por ‘The Jerusalem Post’, el plan contempla que ambos países mantengan su estatalidad pero operen bajo una capa adicional de infraestructura cooperativa que una a ambas poblaciones, mientras que los colonos permanecerían como residentes en Palestina, no como ciudadanos. A cambo, el mismo número de palestinos recibirían residencia en Israel.

«Todo potencial primer ministro está preocupado por una confrontación con los colonos y una evacuación (de los asentamientos)», ha sostenido el exministro, quien ha defendido que este plan evita esto y ha agregado que la residencia no abrirá una puerta a la ciudadanía ni tiene relación con un derecho al retorno de los refugiados palestinos.

De esta forma, ha incidido en que la propuesta «construye otro piso sobre la Iniciativa de Ginebra», presentada en 2003 por asociaciones civiles. Sin embargo, en plan de Beilin y Huseini no es formalmente parte de la misma, que contemplaba una frontera basada en la de 1967 con intercambios de territorios.

Beilin ha argüido que la defensa de los dos estados tras el fracaso de las negociaciones en Oslo ha sido «un gran error que ha contribuido al miedo al odio» y ha hecho hincapié en que una separación total no es una solución «muy atractiva» para el conflicto.

Los trabajos del exministro y la antigua negociadora palestina arrancaron hace dos años, en un momento de gran expansión de los asentamientos bajo el gobierno del entonces primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según el citado diario israelí.

Beilin ha expresado su deseo de que el plan lleve a las autoridades israelíes a buscar una solución al conflicto, en medio del estancamiento de las conversaciones de paz por las tensiones entre Israel y la Autoridad Palestina por la expansión de los asentamientos y las tensiones sobre el terreno.

Bennett ha rechazado reabrir las negociaciones de paz con los palestinos y se ha negado a reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, si bien su Ejecutivo ha prometido apoyar a la Autoridad Palestina ante la crisis económica y política, con el ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, al frente de estos esfuerzos.

Abbas y Gantz se reunieron en agosto en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, en un encuentro en el que abordaron cuestiones de mutuo interés, como la seguridad en la región, y se plantearon posibles gestos. Asimismo, Gantz recibió a finales de diciembre al presidente palestino en su vivienda en Israel.

El viaje fue el primero de Abbas a Israel desde que acudiera en 2016 al funeral del ex primer ministro y expresidente israelí Shimon Peres.

Tras ello, el responsable palestino de las relaciones con Israel, Hussein al Sheij, declaró que en la reunión se abordó «la tensa situación debido a las prácticas de los colonos», así como «cuestiones de seguridad, económicas y humanitarias». Asimismo, dijo que el objetivo era «crear un horizonte político que conduzca a una solución política de acuerdo con las resoluciones de legitimidad internacional».