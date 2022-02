Tenis.-Badosa alcanza por primera vez el ‘Top 5’ y Muguruza asciende al número seis

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La tenista española Paula Badosa ha ascendido este lunes al número cinco del ranking WTA y entra por primera vez en su carrera en el ‘Top 5’, a las puertas del cual se queda Garbiñe Muguruza, que sube un puesto hasta el seis.

En una semana sin torneos en el circuito femenino, la pérdida de puntos de la polaca Iga Swiatek, que baja del cuarto al octavo lugar, ha provocado el ascenso de las jugadoras españolas.

Así, la catalana sube una posición y alcanza su mejor ranking histórico, quinta, con 4.429 puntos, mientras que la hispano-venezolana, con 4.195 puntos, pasa del séptimo al sexto puesto.

«Muchas piedras en el camino, pero la ilusión y la fe nunca se perdió. El sueño siempre fue más grande que todo. Gracias a los que me apoyáis y habéis apoyado siempre. Y a los que no, también porque me habéis hecho aún más fuerte», señaló Badosa en redes sociales tras confirmarse su entrada en el ‘Top 5’.

La australiana Ashleigh Barty se mantiene como número uno del ranking con 8.330 puntos por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka (5.698) y de la checa Barbora Krejcikova (5.533). La también checa Karolina Pliskova (4.452) se ha aprovechado de la bajada de Swiatek y sube una posición hasta la cuarta.