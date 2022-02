España.-PP reitera que se produjo “ilegalidad” en la votación de la reforma laboral: “Llegaremos hasta el final”

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este lunes que se cometió una «ilegalidad» en la votación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados el pasado jueves y que su formación llegará «hasta el final» para esclarecer lo sucedido.

«Se ha producido una ilegalidad y llegaremos hasta el final. No es una cuestión de error informático o humano. Le conozco (a Alberto Casero) y si da esa versión creo que podría haber sucedido. La duda la tenía que haber despejado la presidenta del Congreso de los Diputados (Meritxell Batet)», ha apuntado desde el centro de mayores ‘Mingote’, en Chamberí.

Además, ha señalado que «si el que afirma haber cometido un error fuera del PSOE, ¿alguien tiene duda de que la presidenta habría hecho averiguaciones sobre ese error informático?». «Lo digo por una razón, al margen de que se pueda aceptar o no si ha sido un error informático, lo cierto es que hay un diputado que acude a exponer que ha habido un error antes de comenzar la votación», ha explicado.

Por ello, ha insistido, «lo lógico y razonable es que hubiera puesto todos los medios necesarios. Parece difícil que no ponga todos los medios y determinar si se ha producido o no un error. Ante la denuncia de un diputado hay una inacción absoluta, y miente cuando dice que la competencia es de la Mesa pero no la ha reunido», ha finalizado.