Fuentes: Trail Blazers envían a McCollum a los Pelicans

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Los Pelicans de Nueva Orleans han adquirido al base C.J. McCollum de los Trail Blazers de Portland como parte de un canje que incluyó a siete jugadores, informaron dos personas al tanto de la negociación.

Nueva Orleans también recibió a los aleros Larry Nance Jr y Tony Snell como parte del acuerdo. En tanto, los Trail Blazers obtuvieron a Josh Hart, Tomas Staoransky, Nickeil Alexander-Walker y Didi Louzada, así como una compensación para el draft con una selección de primera ronda protegida en 2022 y dos futuras selecciones de segunda ronda.

Las personas hablaron con The Associated Press el martes bajo la condición de anonimato debido a que no se ha oficializado el acuerdo.

Este canje marca el final de un ciclo en Portland. McCollum había jugado junto a Damian Lillard desde 2013, formando un binomio de escoltas. Portland ha alcanzado la postemporada cada campaña desde que tomaron a McCollum en el draft.

Pero no han tenido resultados descollantes en los playoffs, alcanzando las finales de la Conferencia Oeste una vez y siendo eliminados en la primera ronda cinco ocasiones.

McCollum, de 30 años, promedia 20,5 puntos, 4,5 asistencias y 4,3 rebotes esta temporada.

Le dará a los Pelicans un amenazante tirador en el perímetro en un momento en el que Nueva Orleans repunta con el entrenador novato Willie Green — a pesar de que no ha podido contar con el alero Zion Williamson toda la temporada. Tras iniciar 1-12, los Pelicans tienen foja de 21-32 antes del juego del martes y del inicio de una racha de tres partido de visita y con el último boleto al mini-torneo en la Conferencia.

Williamson, por casualidad, se está rehabilitando en Oregon de una cirugía en la pretemporada para reparar una fractura en el pie derecho. No está claro si estará listo para volver esta temporada.

Nueva Orleans promedia menos del 33% de sus triples esta campaña y se ubican en la 29ma posición en triples anotados. McCollum ha encestado el 37,5% de sus tiros de larga de distancia en todas sus temporadas y el 38,4% en todas las distancias.