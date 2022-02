Javier Bardem, sobre su nominación a los Oscar con Penélope Cruz: “Que suceda a la vez me parece mágico”

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El actor español Javier Bardem, nominado al Oscar a mejor actor protagonista por su trabajo en la película ‘Being the Ricardos’, ha calificado de «mágico» haber sido nominado junto a su mujer, Penélope Cruz, que también ha sido nominada a mejor actriz protagonista por ‘Madres paralelas’.

«A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope, lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración, el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico», ha subrayado Bardem este martes en una rueda de prensa en el Hotel URSO, en Madrid.

Además, ha calificado de «extraordinario» e «histórico» que Penélope Cruz haya sido nominada a un Oscar por segunda vez por un papel en español.

Según ha contado, estaban viendo la televisión abrazados «con el corazón a mil» y se han quedado «en shock» al escuchar sus nombres. En primer lugar, han dicho el de él y aún no le había dado tiempo a reaccionar cuando han dicho el de ella.

«Nos hemos puesto muy contentos, nos hemos dado un abrazo fuerte, es algo extraordinario, estar compartiendo esto, muy flipados, muy contentos, conmovidos», ha descrito.

También se ha acordado de su madre, Pilar Bardem, y le ha dedicado esta nominación que está convencido de que le haría «muchísima ilusión» y que «está disfrutando».

«Aquí tengo su anillo, no tengo momento que no me acuerde de Pilar, es el amor eterno que tengo por ella, la necesidad de contarle todas las cosas, como ella a sus padres. A mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, rezaba a sus santos para que nos pasaran cosas buenas, sé que mi madre en este momento está disfrutándolo, he estado hablando con ella y se lo he dedicado», ha contado.

Para Bardem, la nominación ya es «el premio» y lo celebra como tal porque no cree que vaya a arrebatar la estatuilla a sus competidores: Benedict Cumberbatch (‘El poder del perro’), Andrew Garfield (‘Tick Tick Boom’), Will Smith (‘King Richard’) y Denzel Washington (The tragedy of Macbeth’).

«Lo difícil era llegar hasta aquí, lo otro ya, en mi caso es imposible, en ella tengo mis esperanzas», ha asegurado el actor sobre la posibilidad de ganar el Oscar.