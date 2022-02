Jefa de Greenpeace será enviada de Alemania para clima

Jennifer Morgan, directora ejecutiva de la organización ambientalista Greenpeace, posa para la foto durante una entrevista con The Associated Press en Berlín, el 21 de octubre de 2021. (AP Foto/Markus Schreiber) Jennifer Morgan, directora ejecutiva de la organización ambientalista Greenpeace, posa para la foto durante una entrevista con The Associated Press en Berlín, el 21 de octubre de 2021. (AP Foto/Markus Schreiber) (Markus Schreiber/AP)