Motociclismo.-Marc Márquez: “Las condiciones actuales no son para arrasar ni siquiera para podio”

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) aseguró que en 2022 debe luchar por el Mundial y que se siente capaz de intentarlo pero, siendo realista y sincero como siempre, aseguró que ahora mismo no está ni para hacer podios y que deberá ir mejorando y yendo a más, haciendo suya la nueva y buena RC213V, para «volar» de nuevo y poder lograr un cetro que no gana desde 2019.

«Las condiciones actuales no son para arrasar ni para ganar ni siquiera para podio. Pero podemos coger nivel para ganar el Mundial. Habrá que tener paciencia para ganar, igual que el año pasado que empecé luchando por ‘Top 10’ y acabé ganando carreras, es algo que he aprendido», reconoció sincero en una rueda de prensa tras la presentación del Repsol Honda Team 2022.

Pese a asegurar en dicha presentación que el objetivo era «luchar por el Mundial», señaló que la intención es esa pero la realidad actual es otra. «Es lo que me veo obligado a decir porque es lo que pienso y lo que siento. ¿Luchar por el título? Sí. ¿Es el peor momento antes de iniciar un Mundial? También. Pero el Mundial no se termina a una carrera. Y me siento cómodo improvisando, en carrera», explicó.

«Mi intención, cuando digo de luchar por el título, es que una persona tiene que ir convencido a por un objetivo. Pero ahora no me veo remontando del último al primero en dos vueltas como en Jerez 2020. Pero tengo que ir convencido a por el objetivo, siendo consciente de que será difícil llegar y arrasar. No estamos en ese momento, ni tampoco estoy en un momento álgido con la moto», reiteró el campeón español.

No obstante, en su «familia» de Honda está cómodo e intentará por todos los medios llegar a esa meta, a ese hipotético noveno mundial y séptimo en la máxima categoría. «Si estoy bien estos dos meses y en los ‘tests’, no tendré limitaciones para pilotar la moto y pensaré en mi actuación y en la de la moto, y en cómo luchar con el equipo para luchar por el título y afrontar las carreras de la mejor forma», aportó.

«Siento que puedo luchar por el título, pero estamos muy lejos de hacer todas las ‘poles’ y victorias como hice en el pasado. Ahora vengo de una carrera distinta, primero necesito saber que puedo estar ahí», ahondó el piloto de Cervera, que por fin ha ganado a la diplopía (episodio de visión doble) que sufrió a finales de 2021. «El año es largo, hay muchas carreras y factores y el objetivo es ir a más, tomarse las cosas con calma pero sin pausa», añadió.

RAFA NADAL COMO EJEMPLO DE SUPERACIÓN

Márquez, saliendo de esa grave lesión de hombro que le tuvo inédito en 2020 y apartado buena parte del Mundial 2021, que no pudo terminar por la diplopía en la vista, aseguró que el ejemplo del tenista Rafa Nadal –ganador del Abierto de Australia tras salir de una lesión– es el «soñado» por cualquier deportista que pase un mal momento.

«Pero lo han hecho muy pocos. Me motivó muchísimo ver el partido de Nadal (final del Australian Open) pero tienes que ser realista, saber donde estás y donde quieres llegar, y si hubiera una carrera mañana no estaría para luchar por la victoria», reconoció.

Pese a todo, el test de Sepang le dejó buenas sensaciones. «Lo que he sentido en Malasia, para mí fue la última comprobación de que todo estaba bien, en un día largo y que terminé cansado. Tenía dudas, pero en Malasia vi que todo estaba OK. Necesito más vueltas, ir más fresco en la moto, pero eso llegará con el tiempo», reconoció, tranquilo, el ocho veces campeón del mundo.

También es positivo por el hecho de que vuelve a ser feliz sobre la moto. «Puedo ir rápido a una vuelta, como en Malasia, pero ir rápido y con diversión en la moto es otro punto y se consigue con tiempo y vueltas y adaptando la moto. Pero estoy contento, de entrada, y es un punto importante en una temporada, que es cada vez más larga y de resistencia. Sonreír me va a ayudar, y podré ser diferente al Marc de antes pero podré volver a luchar por el Mundial», reconoció.

LA MOTO, CON BUENA BASE PARA APORTAR SU ESTILO

En cuanto a la nueva moto, reconoció que cuando hay «sequía de victorias» se busca un cambio grande, y el cambio de Honda ha sido «positivo». «Ahora, con esa buena base, cada piloto se irá adaptando la moto a sí mismo. Es una moto con potencial y en Malasia se vio, cuando quisimos ir rápido lo hicimos. Ahora faltan cosas, como aguantar una carrera entera», manifestó.

«A ver si conseguimos volver a volar y a despegar, será el objetivo. Tengo mucho trabajo por delante, mío personal a nivel físico y el otro con la moto, que es nuevo y tengo que adaptar varias cosas. De momento he decidido no tocar mucho la moto pero desde Malasia tengo dos o tres ideas para llevármela más a mi terreno y empezar a ir rápido», explicó, en este sentido.

Para Márquez, la clave de los diez años en Honda son los resultados. «Me mantienen por los resultados y yo me quedo porque sigo ganando, es el punto número 1. Cuando llevas tantos años es diferente la relación y el respeto, sobre todo. Es cubrir la espalda del otro, no cargar la culpa al otro si moto o piloto no van», señaló sobre su décimo aniversario en el equipo japonés.