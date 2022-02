Fútbol/Copa.- Marcelino: “Soy optimista y estoy disfrutando con mi equipo”

En contra de los horarios: «Me parece que no es lógico ni serio»

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, aseguró que está disfrutando con su equipo y que es optimista de cara a las semifinales de Copa del Rey en las que se medirán al Valencia CF, con la ida en San Mamés y la vuelta en Mestalla.

«Soy optimista porque estamos muy bien, aunque eso no garantiza que estemos bien en este partido ni que estemos en la final, pero sí que tengamos más acierto. Es importante partir con optimismo y sin duda, y estoy disfrutando con mi equipo. Pero no me conformo», manifestó en rueda de prensa

Y con ese optimismo intentarán ganar este duelo de ida. «Jugamos el primer partido en casa, en este maravilloso estadio y con esta extraordinaria afición, y vamos a intentar ganar para ir con ventaja allí. No creo que sea una ventaja definitiva y lo lógico es que el pase se juegue en Mestalla. Pero intentaremos ir con ligera ventaja para intentar llegar a la final», recalcó.

«Vamos a encontrar un partido diferente a los anteriores en Copa, ante Barça o Madrid. El Valencia es un equipo asentado a una idea y con ella son un equipo difícil de batir. Tendremos que ser poderosos en el primer duelo y en la segunda disputa», avisó, no obstante, sobre este primer duelo de una semifinal copera donde no habrá valor doble a los goles marcados fuera de casa.

«Se prevé un partido intenso, muy difícil, con bastantes interrupciones y muchísima dificultad. Tenemos que intentar meternos en esa dinámica, el público debe saber que el partido tendrá apretones y paradas, y en las áreas estar muy certeros», añadió al respecto.

En definitiva, mentalidad positiva para que favorezca lo que pueda suceder en el verde. «Estamos en un buen momento y queremos pasar a la final, jugaremos este partido con todo lo que tenemos y con decisión, atrevimiento y concentración para no cometer errores. La idea es ser un equipo eficaz, como en los últimos partidos en casa», comentó en referencia a los triunfos coperos ante Barça y Madrid.

Por otro lado, enterró del todo el hacha de guerra contra Bordalás, ahora técnico de un Valencia al que entrenaba Marcelino cuando se enfrentó al técnico alicantino, en su época pasada en Getafe.

«Voy a saludar a Bordalás con el máximo respeto, como a cualquier otro entrenador. Respetando al máximo su trabajo. Miramos a presente y futuro, olvidamos el pasado y ya está. Fue súper amable cuando fuimos a Mestalla, por mi parte recibirá una correspondencia absoluta», se sinceró.

EN CONTRA DE LOS HORARIOS

Marcelino reiteró en esta comparecencia su contrariedad a los horarios de Copa y LaLiga y las diferencias que habrá, en cuanto a días de descanso, entre su Athletic y el Valencia. «Me parece que no es lógico ni serio, siquiera. Si un rival directo tiene cinco días, nosotros con cuatro nos conformamos. Pero de cuatro a tres ya estamos en déficit. O jugamos tres y tres, o cuatro y cinco», pidió.

«Es lo que consideraría justo. Y no estoy buscando excusas, ni estoy enfadado. Nosotros en este primer encuentro ya tenemos un día menos, aunque no es problema. Para mí hay dos opciones. Una, jugar los dos equipos el domingo. Otra, jugar el jueves con los partidos como están. Y con eso, un equipo tendría seis días y otro cuatro. Pero nosotros tendríamos tiempo para recuperarnos», aportó.