Fútbol/Copa.- Pellegrini: “Hay alegría, pero euforia ninguna”

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró que están «satisfechos» del triunfo conseguido frente al Rayo (1-2) en las semifinales de Copa, pero dijo que «euforia ninguna» porque el marcador es ajustado para el Benito Villamarín, además de elogiar el «compromiso» de su plantilla.

«Hicimos muy buen partido en términos generales, el Rayo marcó muy pronto y eso nos da doble mérito. Pudimos voltear el marcador con dos buenos goles y al Rayo le costó mucho acercarse a nuestro área salvo al final, que tuvo un par de balones. Pero creo que hicimos un partido muy completo», analizó el chileno en rueda de prensa.

«En el fútbol no hay ningún resultado que te permita una confianza para la vuelta. En ese aspecto somos muy conscientes de que falta jugar un segundo partido aunque partimos la visita ganando y ahora tenemos tres semanas para centrarnos en la liga y la Europa League. Faltan 90 minutos y en el fútbol puede pasar cualquier cosa», avisó Pellegrini.

Respecto al calendario, el técnico verdiblanco dijo que no le importa que la Copa se detenga tres semanas. «Me da exactamente igual. Ahora hay que centrarse en la Europa League y si fuera el partido (de Copa) el próximo jueves estaría igualmente pensando en el Levante de Liga. Toca cuando toca. Jugaremos 14 partidos en 40 días y haremos las rotaciones pertinentes. Tendrá la misma dificultad que si se jugase la próxima semana», sentenció.

Sobre la baja de Sergio Canales, positivo por COVID-19, Pellegrini admitió que «como técnico» siempre lamenta las ausencias. «Siempre echo en falta a todos los jugadores que no están disponibles. El gran mérito de este plantel es su compromiso y somos los únicos que estamos en las tres competiciones. Hoy le ha tocado a él, pero también Joaquín por ejemplo, pero vuelvo a reiterar que el mérito es el compromiso de los 25 jugadores del plantel», agregó.

Sobre la nueva regla en la Copa, que deja sin valor doble a los goles fuera de casa en el tiempo extra, el técnico verdiblanco no cree que les perjudique. «No nos perjudica, las reglas son iguales para los dos equipos».

«Anteriormente el gol valía doble en el alargue pero ahora no. La ventaja es la que logramos hoy de un gol. Aún así saldremos a ganar en casa. Hay alegría, pero euforia ninguna. Un 1-2 no es un marcador definitivo. Nos vamos contentos pero no nos sentimos clasificados», finalizó Pellegrini, que confirmó que Juanmi no se fue lesionado. «Cumplió cuando estuvo y luego simplemente metí a Tello. Ningún tipo de problema en ese aspecto».