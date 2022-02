Igea no pactaría ni con VOX ni con UP y aspira a ser “decisivo” en la conformación del futuro gobierno

No iría de la mano de unos «chalados» ni con quienes no están con la Constitución y aboga por alejarse de la política de polarización

VALLADOLID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado que no pactarían ni con VOX ni con Podemos porque son formaciones con las que no tiene «intersección política», por lo que ha dejado claro que no es un «cordón sanitario» sino que no puede apoyar «algo que va en contra de los intereses de la Comunidad y de los principios políticos más elementales» del partido liderado por Inés Arrimadas.

Al respecto, y en una entrevista concedida a Europa Press, Igea, en referencia a VOX, ha asegurado que no se trata de un cordón sanitario «sino de unos señores que proponen en su programa político la autarquía, el arancel, un modelo contrario al de la Unión Europea….unos señores que creen que la inmigración es un problema, que no tiene que existir una ley de violencia de género, que creen en unas cosas» en las que Cs no cree.

«Nosotros no vamos a ir de la mano de unos chalados a hacer política porque nosotros entendemos que lo que necesita esta comunidad es otra cosa», ha afirmado Igea.

Y en el caso de Podemos, el candidato de Cs ha aseverado que ocurre «prácticamente lo mismo» ya que, tal y como ha apuntado, Ciudadanos no cree en las políticas fiscales de la formación liderada por Ione Belarra, no cree en su manera de entender los derechos «en algunas cosas», no cree «en la gente que invierte la carga de la prueba o que intenta presionar a los medios de comunicación».

«No creemos en la gente que cree que la mayoría lo justifica todo, que no cree en los controladores independientes, que no cree en la independencia del Poder Judicial», ha aseverado Igea, quien ha dejado claro que es una formación con la que tampoco tienen «mucha intersección».

Por contra, Francisco Igea considera que hay «una inmensa mayoría de la Comunidad» con la que Ciudadanos «se puede entender». Se trata «de toda la gente que está en el espacio de la Constitución del 78», con la que su formación «pùede llegar a acuerdos, a izquierda o a derecha», como ya lo han hecho en ocasiones anteriores.

Por ello, el candidato de Cs aspira a que su formación «sea decisiva y lo más influyente posible» con el objetivo de llevar el programa de Ciudadanos «lo más lejos posible» a lo que ha añadido: «hemos venido a gobernar, a seguir gobernando como lo hemos hecho hasta ahora, avanzando en transparencia, en regeneración, en limpieza, en una economía más productiva y en la lucha por la repoblación de la Comunidad».

Por ello, considera que es necesaria «una fuerza como Cs que aleja la política de la polarización y los extremos, que es capaz de generar grandes acuerdos» porque sino, augura que la Comunidad vivirá «una reproducción de la pésima política que se vive en el Congreso de los Diputados, con unos señores atrincherados, dándose alaridos unos a otros y negándose la legitimidad unos a otros».

Por ello, Francisco Igea confía en la «encuesta que mejor predijo el resultado en las autonómicas de 2019», es decir, la del CIS, que da a Ciudadanos en estas elecciones entre 3 y 5 escaños, por lo que podría tener grupo propio.

Aunque aún quedan cuatro días para la cita electoral del día 13, Francisco Igea prefiere esperar a que se pronuncien los castellanoyleoneses en las urnas, a los que ha pedido que «no voten resignados, que no voten con miedo y que voten lo que quieran votar» y una vez que los ciudadanos se hayan manifestado con su voto, entonces Cs se sentará a negociar.

Una negociación que Francisco Igea ha aseverado que se llevará desde Castilla y León aunque como en todas las formaciones políticas tendrá que ser refrendada por la Ejecutiva Nacional de Cs aunque también ha asumido el compromiso de si no consigue grupo propio asumir su escaño durante toda la legislatura.