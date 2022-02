JJ.OO/Pekín.- Queralt Castellet luchará por las medallas y Javi Lliso se lleva un brillante diploma en esquí acrobático

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ‘rider’ española Queralt Castellet luchará por las medallas en la modalidad de ‘Halfpipe’ del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín tras clasificarse este miércoles con solvencia para la final, mientras que Javier Lliso dio la primera alegría a la delegación nacional con su brillante diploma en ‘Big Air’ del esquí acrobático gracias a su histórica sexta plaza.

La de Sabadell, de 32 años y que compite en sus quintos Juegos, disputará su cuarta final olímpica en busca de esa medalla olímpica que le falta en su gran palmarés y que tras lo visto en la ronda de clasificación se presenta bastante cara como ella misma había advertido.

Castellet no quiso tomar excesivos riesgos y se centró fundamentalmente en asegurar su pase a la final de este jueves en la que entraban las doce primeras. La catalana lo hizo con bastante solvencia y tras esta primera toma de contacto para quitar los posibles nervios, buscará poner en liza sus mejores ‘trucos’ para intentar subir al podio y convertirse en la segunda española en hacerlo en la historia de unos Juegos de Invierno tras la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, que lo consiguió en Albertville’92.

Castellet, que tiene en el séptimo puesto de hace cuatro años en Pyeongchang (Corea del Sur) su mejor posición en una cita olímpica, afrontó con seguridad y experiencia sus dos rondas en el ‘halfpipe’ de Secret Garden, de 220 metros de longitud, 22 metros de ancho -de pared a pared-, una altura interior de las paredes de 7,2 metros y una inclinación de ‘halfipe’ de 18º y de ‘vert’ de 82º.

La ‘rider’ española prefirió ser algo cauta en su primera ronda, pero ya en busca de meterse en la final y planchó un ‘Switch Bs 5 Mute’, un ‘Cab 7 Melon’, un ‘Fs 9 Melon’, un ‘Bs 5 Mute’ y un ‘FS Lein Air’ que le dieron 78,75 puntos, para situarse cuarta.

«Quería hacer el ‘Fs7’ al final, que me hubiese dado más puntos, pero al tener una ronda que me estaba yendo bien he asegurado y he hecho un aéreo para no tener problemas con el ‘720’ e incrementar puntos en la segunda ronda», reconoció en declaraciones facilitadas por el COE.

Con la tranquilidad de esa puntuación, Castellet intentó ser algo más atrevida en su segunda ronda y probó a hacer su mejor ‘truco’, el ‘Fs9’, pero no hizo del todo bien la recepción y eso le penalizó. Al final, sólo sumó 49.50 puntos y se mantuvo cuarta por detrás de la favorita, la estadounidense Chloe Kim (87.75), la japonesa Mitsuki Ono (83,75) y la china Xuetong Cai (83,25), en una calificación que dejó como sorpresa la eliminación de la estadounidense Maddie Mastro.

LLISO CONFIRMA SU FUTURO

La jornada de competición también dejó otra alegría para la delegación nacional como la de la obtención de su primer diploma en Pekín 2022 gracias al joven Javier Lliso, que finalizó en una brillante sexto puesto en la final de ‘Big Air’ del esquí estilo libre.

El madrileño, debutante en unos Juegos a sus 24 años, no acusó los nervios de ser el primer finalista español olímpico en esta modalidad y mostró sus virtudes en el Estadio Big Air Shougang en una modalidad en la que la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) ha apostado.

Lliso realizó una final donde fue de menos a más. Su primera ronda no fue la mejor, con una puntuación de 51.25, que finalmente sería la descartada porque en la segunda y en la tercera con 89.00 y 82.50 puntos, que le dieron un total de 172.50 y una brillante sexta plaza, a 0.50 de la quinta. El oro fue para el noruego Birk Ruud (187.75), la plata para el estadounidense Colby Stevenson (183.00) y el bronce para el sueco Henrik Harlaut (181.00).

«Los trucos que he hecho sabía dónde me iban a dejar, pero tenía un plan principal que era hacer el ‘switch 18’, en vez de con el ‘safety’ con el ‘tail’ que me hubiera dado un plus de puntos importante. En la segunda ronda he ido a asegurar el ‘doble 16’ y en la tercera ir a por lo ‘gordo’. Llevamos muchos años ya trabajando a fondo y hemos conseguido estar entre leyendas peleando con ellos al mismo nivel. No podríamos estar más contentos, es un trabajo de todos», celebró el español en declaraciones facilitadas por la RFEDI.

Por su parte, el presidente RFEDI, May Peus España, recalcó la «progresión increíble» de Lliso. «Aún recuerdo sus inicios en el alto nivel en el ‘slopestyle de los Mundiales de Sierra Nevada en 2017 y desde entonces todo el equipo de ‘freeski’ ha trabajado a fondo hasta llegar a este diploma obtenido en Pekín. Enhorabuena también a su técnico Josep Gil y al resto del equipo», apuntó.