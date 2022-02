Simpatizantes de AMLO piden “apagar” a Carmen Aristegui por cuestionar a la 4T

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador casi siempre causan polémica y sus seguidores y detractores se lanzan acusaciones en redes sociales, para defender o atacar las políticas del gobierno federal, así como cuestionar a los periodistas que han realizado trabajos que incomodan al círculo más cercano del presidente.

Desde hace varios meses uno de sus enfrentamientos ha sido con la periodista Carmen Aristegui, a quien expresó su solidaridad en varios momentos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; sin embargo, ahora la acusa de pertenecer al grupo conservador y ser periodista “independiente del pueblo”.

Este jueves se registró un nuevo episodio en este conflicto, ya que en Twitter se volvió tendencia la etiqueta “#ApagaAristegui”, en donde usuarios de la red social la acusaron de fomentar la censura contra medios de comunicación o de los conocidos como youtubers que tienen abierta simpatía por el gobierno de López Obrador.

Lo bueno es que hoy tenemos opciones para estar enterados de las noticias, sin sezgos ni parcialidad...esta👉 #ApagaAristegui no es impresindible. — Erika Camarillo (@OREJITAPEQUE) February 10, 2022

#ApagaAristegui

Ella miente y trata de engañar sin consideración. https://t.co/b9cpOxbTjb — Roberta Mediola (@MediolaRoberta) February 10, 2022

Cuando Aristegui fue censurada, se le apoyó. Ahora que ella es la que censura a ciudadanos por medio de estudios distorsionados y mentirosos, es obvio que los ciudadanos no vamos a defender de ella.



Solo el pueblo puede salvar al pueblo: AMLO.#ApagaAristegui — Eva Prianti (@atameAti) February 10, 2022

A consecuencia de las infundadas acusaciones de @AristeguiOnline y @Signa_Lab , la cuenta de @SinLinea_Mx ha sido bloqueada por @TwitterMexico



Contrario a los señalamientos de AMLO, las acciones de CENSURA de @aristeguicnn sí tienen efectos negativos — Erick Gutiérrez (@Erickisback1) February 10, 2022

En contraste, otros defendieron a Aristegui por los ataques lanzados desde Palacio Nacional, además de criticar a los simpatizantes de López Obrador por no aceptar ninguna crítica al gobierno y considerar que todo cuestionamiento al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación es un intento de quitar al presidente de su cargo.

Jajajaajaj ahora resulta que los Chairos olor a patas crearon el #ApagaAristegui, cuando era crítica de Peña Nieto le besaban los pies y hasta se identificaban con su causa. El requisito para ser chairo es ser así de patéticos? Hahahajahaahah pic.twitter.com/dXeQPSMJRa — Eduardo (@Eduardo14298783) February 10, 2022

Jajajaja no pudieron ni con el costeño y quieren irse en contra de Carmen, ches chairos dan chingos de risa #ApagaAristegui pic.twitter.com/LZHOQ9VuKv — Erick ALLO (@prietodelapanza) February 10, 2022

Mande hacer la tendencia#ApagaAristegui

O nos van a descubrir más tranzas.....

NO CONTABAN CON MI ASTUCIA....😁😁😁 pic.twitter.com/dtYHPoKlHE — Anonymous (@Anonymouspresta) February 10, 2022

Ahora dicen los pndjos Chairos #ApagaAristegui yo no la pelaba, la voy a empezar a oír. pic.twitter.com/TkEd10DJnp — El Mazacote (@mazacotedelnort) February 10, 2022

Este nuevo enfrentamiento en las redes sociales ocurrió luego de que el lunes pasado el presidente acusó a la periodista de usar la “máxima del hampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”; además, por afirmar que el tema de la casa de su hijo José Ramón López Beltrán era similar al de la “casa blanca” de Peña Nieto.

“Ya no es tiempo para simular, ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica, o soy independiente o no tengo partido o soy objetivo, todo ese cuento ¿no? En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida, esto