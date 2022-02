Fútbol.- Quique Sánchez Flores: “Es indiscutible que lo que ha hecho Simeone ha cambiado la historia del Atleti”

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, destacó este jueves que «todos los estilos tienen cabida en el fútbol», en referencia a la identidad del equipo de Diego Pablo Simeone, de quien dijo que es «indiscutible» que «ha cambiado la historia del Atlético» con un estilo que «ha dado rédito brutal» a los rojiblancos», próximo rival del conjunto ‘azulón’.

«Es indiscutible que todos los estilos tienen cabida en el fútbol, y es indiscutible qe lo que ha hecho el ‘Cholo’ es innegociable y ha dado un rédito brutal, hasta cambiar la historia del Atleti y ponerse a la altura de Luis Aragonés», elogió Sánchez Flores en la previa del encuentro ante el Atlético de este sábado (21.00).

El técnico alabó la «excelente plantilla» de su rival, con jugadores «importantes». «Ellos vana atener ganas de reivindicarse. Vamos a intentar ser inteligentes y capaces de aprovechar esas circunstancias del ambiente e ir donde más nos puede beneficiar», expresó.

«Nosotros no cambiamos nada en función de los estilos contra los que jugamos, solo hay matices que pueden varias, pero fundamentalmente pensamos en nosotros. Preparamos este partido como lo que es, ante un rival que defiende el título. Sabemos de la calidad del grupo y del conocimiento del ‘Cholo’ sobre el grupo, no nos despista nada, trabajamos sobre eso», analizó.

Sánchez Flores insistió en que afrontarán el partido «con la misma idea» que el resto de encuentros. «Nosotros no cambiamos nuestros planes cuando somos visitantes, no nos hacemos más defensivos, no dejamos de preparar las salidas al gol, aunque en algunos momentos encontramos más dificultad. No nos confiamos bajo ninguna dinámica, si ocurre algo que no nos gusta no nos vamos a deprimir y si ocurre algo muy positivo no nos vamos a acomodar», explicó.

«Estamos en parte de un proceso, no pensamos que hayamos alcanzado la cima de la montaña. Preferimos mirar cada ladera que asoma, para ganar confianza, credibilidad, para competir mejor», añadió.

El técnico podrá contar con Soria para el partido ante el Atlético, con Sandro con «alguna posibilidad mínima» de estar en el Metropolitano, mientras que Olivera y Aleñá son baja. «El plan es que los jugadores que salgan de inicio tengan la misma responsabilidad y jueguen con sus condiciones, no queremos que repitan lo que hace Olivera o Aleñá, el que salga tiene sus propias cualidades, que son las que le han llevado a jugar en la élite», finalizó.