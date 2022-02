Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla no quiere perder el ritmo del liderato ante un Elche entonado

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Sevilla recibe este viernes (21.00) al Elche en un partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga Santander, un duelo en el que los hispalenses no pueden permitirse otro tropiezo en su carrera particular por alcanzar al líder, mientras que los ilicitanos viven un gran momento, entonados en un 2022 en el que todavía no han perdido tras enlazar cinco partidos invictos.

El equipo de Julen Lopetegui no tiene mucho más margen de error si quiere seguir optando al título de Liga después de su último ‘pinchazo’ ante Osasuna (0-0), el tercer empate consecutivo de los de Nervión, que a pesar del frenazo de las últimas jornadas no pierden en la competición regular desde el 28 de noviembre del 2021, ante el Real Madrid (2-1).

Y para recuperar el camino del triunfo se antoja clave el Ramón Sánchez-Pizjuán, un auténtico fortín para el Sevilla, que solo ha perdido uno de los 14 encuentros disputados en su estadio esta temporada, manteniendo la portería a cero en cinco partidos. Un punto positivo para los sevillistas, teniendo en cuenta que el Elche registra únicamente un triunfo en sus últimas 10 salidas ligueras.

Es ahora cuando el club andaluz debe demostrar que es un candidato de nivel para el título, y no tirar por tierra todo el trabajo y esfuerzo realizado durante más de la primera parte de la temporada. El Sevilla es segundo en la tabla, con 47 puntos, 6 por debajo del Real Madrid, por lo que un triunfo este viernes les permitiría dormir a solo tres puntos del líder, metiendo presión a los blancos.

El técnico de Asteasu ya ha recuperado a más efectivos tras el partido de Osasuna, aunque seguirá teniendo dudas hasta última hora. El principal problema está en el lateral derecho, ya que Jesús Navas sigue su puesta a punto y Montiel se lesión en El Sadar, por lo que Corona o Koundé podrían ser las alternativas. Ocampos tampoco ha entrenado con el grupo durante la semana, una posible ausencia a las que se sumarían las de Fernando y Delaney, también con molestias.

La nota positiva la protagonizan los sevillistas que participaron en la Copa África, Yassine Bono, Munir El Haddadi y Youseff En Nesyri, de los que, tras contar con minutos en Pamplona, se espera su mejor versión. En concreto, En-Nesyri tendrá que volver a ser clave -3 goles esta temporada, por los 18 que hizo en la anterior campaña- en una delantera que ilusiona al sevillismo y que podría estar formada por Martial, ‘Tecatico’ y el marroquí.

EL ELCHE, EL MEJOR EQUIPO DE PRIMERA EN 2022

Por su parte, el Elche llega en su mejor momento de la temporada, invicto en Liga en 2022, enlazando dos empates, ante Granada (0-0) y Real Madrid (2-2), y tres triunfos frente a Espanyol (2-1), Villarreal (0-1) y Alavés (3-1). Un total de 11 puntos cosechados en este nuevo año que no ha logrado ningún otro equipo de Primera. Una dinámica muy positiva que les ha aupado hasta las decimocuarta plaza de la clasificación con 26 puntos, ocho por encima del descenso.

Desde la llegada de Francisco al banquillo, el Elche ha conseguido 14 puntos de 24 posibles. Unos números que llenan de confianza y credibilidad a los franjiverdes, que empiezan a mirar con deseo la zona tranquila de la tabla, un realidad que podría ser alcanzable si mantienen la línea lograda hasta ahora.

El técnico almeriense tiene la gran duda de Diego González, que parece prácticamente descartado para el duelo, después de que el gaditano no se haya entrenado con el grupo esta semana. La buena noticia para los ilicitanos es que Ezequiel Ponce, Pedro Bigas y Lucas Boyé, indispensable en el aspecto goleador (8 goles en 20 partidos), parecen ya recuperados de sus problemas físicos.

El Ramón Sánchez-Pizjuán es un estadio maldito para el Elche, y es que los franjiverdes no han ganado nunca en el feudo sevillista, desde su primera visita en la temporada 1959-60. En cuanto a enfrentamientos directos, el más reciente terminó en empate (1-1), mientras que el Sevilla se ha impuesto en cuatro de los últimos seis.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 24 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 11 febrero.

Sevilla – Elche. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21.00.

-Sábado 12.

Cádiz – Celta. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.

Villarreal – Real Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Rayo Vallecano – Osasuna. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.

Atlético de Madrid – Getafe. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.

-Domingo 6.

Alavés – Valencia. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.

Levante – Real Betis. Jaime Latre (C.Aragonés) 16.15.

Real Sociedad – Granada. Alberola Rojas(C.Castellano manchego) 18.30.

Espanyol – FC Barcelona. Hernández Hernández (C.Canario) 21.00.

-Lunes 7.

Mallorca – Athletic. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast.Manchego) 21.00.