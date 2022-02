JJ.OO/Pekín.- Queralt Castellet: “Esta plata es un sueño hecho realidad y demuestra que todo lo bueno cuesta”

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ‘rider’ española Queralt Castellet reconoció que era «un sueño hecho realidad» la medalla de plata conquistada este jueves en la prueba de ‘Halfpipe’ del snowboard de los Juegos Olímpicos de Pekín y demostraba que «todo lo bueno cuesta» tras llevar «toda una carrera entera dedicada» a su deporte.

«Esta plata es un sueño hecho realidad, creo que es algo que significa y que demuestra que todo lo que se quiere, se puede y que todo lo bueno cuesta. Esto es algo que me han enseñado estos Juegos y aún así, se puede conseguir y todo es posible», señaló Castellet en declaraciones facilitadas por Red Bull, uno de sus patrocinadores.

La catalana recalcó lo «mucho» que deseaba este éxito por el que lleva «muchos años trabajando». «Obviamente, después de tantos intentos en los Juegos, es fácil llegar a pensar: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no llega?’ Ser capaz de hacerlo hoy es algo por lo que estoy muy, muy contenta, aún no me lo puedo creer», subrayó.

«Esto llega después de cinco Juegos, de una vida y una carrera entera dedicada al snowboard, a un sueño, a una medalla olímpica. Desde Turín, que ahí es cuando empecé a soñar, cuando vi a las chicas en el podio y dije que quería estar ahí. Me planteé eso y no he dejado de luchar hasta hoy y ahí seguiré. Estoy haciendo el mejor ‘snowboarding’ que hecho nunca y lo más importante es que lo estoy disfrutando más que nunca. Creo que es mi mejor momento, estoy disfrutando del ‘snowboard’ cada día, cada minuto», añadió la de Sabadell.

A Castellet le vino «a la mente» tras conocer que era medallista olímpica «toda la gente» que le ha estado «apoyando desde el principio». «Mi familia, mis amigos, toda la gente que ha sufrido los momentos difíciles conmigo y que ha vivido esto desde el primer momento», afirmó.

Sobre la final, confesó que después de no sacar la puntuación que esperaba en su primera ronda le aparecieron «todos los nervios y toda la presión». «Me han venido todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí y, sin embargo, creo que me ha venido también una fuerza de no sé donde para sacar esta ronda por la que tanto tiempo llevo trabajando y que ha salido», remarcó la catalana.

«Me he enfocado en hacer la ronda que quería. Sabía que era una ronda muy potente, con mucha variedad y, aunque tras la primera ronda pensaba que no estaban valorando, luego sí que han valorando que estoy empezando con ‘Switch Backside’ y que estoy haciendo una ronda con muchísima variedad y con calidad», agregó. «Ser segunda detrás de Chloe (Kim), que es una ‘rider’ y una deportista increíble es un honor muy grande y por lo que estoy muy orgullosa», concluyó.