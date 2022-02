JJ.OO/Pekín.- Queralt Castellet: “Nada bueno llega fácil”

«Es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras: son muchos años de trabajo», destacó la subcampeona olímpica en Pekín

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ‘rider’ española Queralt Castellet, subcampeona olímpica, afirmó que «nada bueno llega fácil» en alusión a los obstáculos que ha tenido que sortear hasta lograr este jueves la medalla de plata en ‘Halfpipe’ en los Juegos Olímpicos de Pekín, y dejó claro que su logro era «algo tan grande» que incluso le costaba «ponerlo en palabras».

«De Pekín me llevo la frase: ‘Nada bueno llega fácil’. Ha sido una misión llegar hasta aquí. Llegar aquí sola, no estando mi entrenador aquí, ni mi fisio, que son una parte muy grande de mi equipo … Era un trabajo extra que he tenido que hacer», dijo en rueda de prensa telemática en alusión a los positivos en COVID de sus preparadores.

Queralt Castellet confesó que aún le cuesta creer la gesta, la que le ha convertido en la quinta medalla, después del oro de Francisco Fernández Ochoa en Sapporo’72, y los bronces de su hermana Blanca en Albertville’92, y del ‘rider’ Regino Hernández y el patinador Javier Fernández en PyeongChang 2018- para los deportes de invierno de España en unos Juegos.

«Es increíble lo que ha pasado hoy. Es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras. Son muchos años de trabajo, de sacrificio, es media vida persiguiendo un sueño que, cuando ocurre, cuesta creerlo. Hay mucha gente detrás que ha sido parte de lo que lleva la medalla colgando. Me siento agradecida por todo el apoyo que he tenido. Me siento muy feliz, lo estoy disfrutando», prosiguió.

La ‘rider’ catalana compartió lo que sintió en la competición y proyectó lo que hará cuando se cuelgue la plata olímpica. «Parece mentira mirar atrás, lo que constituye este momento tan ‘cortito’. Sentiré emoción, satisfacción y quiero disfrutar ese momento como nunca. He hablado rápidamente con la familia, sabía que estaban todos, con mis padres, reunidos en casa. Estoy donde estoy gracias a mi familia y amigos», subrayó.

Castellet dijo que la clave para aguantar tantos años en la elite es la «pasión» y el «disfrute» que le da su deporte. «Todos los días aprendo de la montaña, del snowboard y disfrutar y vivir de ello me hace sentir muy afortunada. La competición es lo mío. Es el momento en el que más estoy disfrutando de mi ‘riding'», desveló.

Entre las barreras que ha tenido que afrontar estuvo la pandemia de la COVID-19, una etapa que le cogió «en shock», pero de la que también extrajo una lección positiva. «Hemos aprendido a aprender a valorar y a disfrutar de cada minuto que hacemos lo que nos gusta», manifestó la subcampeona olímpica.

Cuando vio el ‘90.25’ en el marcador de la segunda ronda, confesó que se quitó «un peso de encima». «Después de la primera ronda pensé que no me estaban valorando el hecho de hacer el ‘Switch Bs’ y un ‘cab’, pero al ver la puntuación de la segunda se han dado cuenta. ¿La mayor de las finalistas? El ‘riding’ es lo que cuenta y da la igual la edad», destacó.

La final dependía de cómo hubieran ido los entrenamientos, en los que tuvo una caída importante, y de las condiciones del ‘pipe’, que habían cambiado desde la víspera. «El objetivo era sacar toda la artillería y sacar todos los trucos que tenía en mi mano», señaló la primera catalana medallista en unos Juegos de invierno.

«LA QUE MÁS PRESIÓN SE METÍA ERA YO»

Castellet reiteró que llevaba persiguiendo esta medalla olímpica «desde hace tiempo». «Hemos pasado todos los obstáculos que se han puesto por delante y lo importante es que he aprendido de ellos y por eso hemos llegado hasta aquí», recalcó.

Asimismo, restó importancia a que la prensa hubiera colocado su nombre entre las favoritas al podio. «La que ha puesto el nombre en las quinielas he sido yo. Es normal que estuviera porque en las últimas competiciones estaba en los podios. La que se metía más presión era yo. Lo que dicen los demás queda alejado de mi propio momento. Cuando estoy trabajando estoy en mi zona y eso se aleja de estos comentarios. Cuando entras en una competición vas a por las medallas y eso es una presión personal que no te quitas de encima», reseñó.

La medalla no era, según ella, «una mochila muy cargada de peso». Pero era el objetivo. Todo el trabajo tiene que ver con los resultados que han ido saliendo, todo trabajo lleva su recompensa y estoy muy contenta de que así haya sido», celebró.

Ante la pregunta del presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, sobre si competirá en los próximos Juegos de 2026 en Milán-Cortina d’Ampezzo, respondió: «¿Cuántos quieres? Creo que en los siguientes sí estaré, y más siendo la ‘meca’ de los eventos de snowboard».