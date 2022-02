Revistas Entertainment Weekly e InStyle serán sólo digitales

NUEVA YORK (AP) — Varias revistas de estilo de vida y cultura pop, como Entertainment Weekly, InStyle y Health, dejarán de producir sus ediciones impresas y se publicarán sólo en formato digital.

Las seis revistas, que también incluyen EatingWell, Parents y People en Español, eran anteriormente propiedad de Meredith Corporation y estarán disponibles únicamente en internet a partir de abril.

Otras marcas de Meredith mantendrán por ahora sus ediciones impresas, como People, Better Homes & Gardens, Southern Living y Food & Wine.

“No es novedad para nadie que ha habido un fuerte cambio en el número de lectores y en la publicidad de impreso a digital y, como resultado, para algunas marcas importantes, el formato impreso ya no sirve al propósito principal”, señaló el director general de Dotdash Meredith, Neil Vogel, en un memorando enviado a su personal que fue obtenido por The Associated Press.

El cierre de las ediciones impresas se produce meses después de que IAC/Interactive Corp, compañía matriz de DotDash Meredith, adquiriera los títulos de Meredith por 2.700 millones de dólares en octubre. El acuerdo se concretó en diciembre.

La decisión fue reportada por The Wall Street Journal en primera instancia y representa la señal más reciente de la disminución en la circulación de los medios impresos y de sus ingresos. La medida provocará la pérdida de 200 puestos de trabajo, la mayoría de los cuales son de apoyo para las operaciones de impresión. Representan menos del 5% de los empleados de la empresa.

«Los detractores interpretarán esto como otro clavo en el ataúd de la prensa escrita”, escribió Vogel. “No podrían estar más equivocados: la impresión sigue siendo fundamental para Dotdash Meredith”. Señaló que la compañía imprimirá más de 350 millones de ejemplares de revistas en 2022.