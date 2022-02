R.Unido- Vodafone rechaza la oferta de Iliad y Apax Partners por su filial en Italia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ‘teleco’ británica Vodafone ha rechazado una oferta de adquisición de su filial en Italia realizada por la francesa Iliad y por el fondo de inversión Apax Partners, según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

La empresa ha confirmado que ha recibido una oferta por su negocio italiano «muy preliminar» y no vinculante por parte de Iliad y Apax. No obstante, no ha desglosado los términos financieros de la operación.

«Vodafone confirma que ha rechazado esta indicación preliminar de interés, ya que no está en los mejores intereses de los accionistas», ha subrayado la compañía de telecomunicaciones.

En este sentido, el consejo de administración de Vodafone ha aseverado que está «centrado» en lograr valor para los accionistas a través de la combinación de estrategias de crecimiento orgánico a largo plazo y «optimización» de cartera.

«Vodafone sigue persiguiendo de forma pragmática varias oportunidades de consolidación en el mercado para lograr estructuras de mercado sostenibles en sus principales mercados europeos, incluyendo Italia», ha reflejado.