Colombia.- La periodista cubana Yailen Insua pide asilo político en Colombia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La periodista cubana Yailen Insua ha pedido asilo político en Colombia y ha alertado de que si es devuelta a Cuba «será mandada a prisión o desaparecerá» dado que su país vive una «dictadura», algo que ha dicho tener claro.

«Decir lo que pienso siempre me ha traído muchos problemas, pero se lo voy a decir: si me devuelven a Cuba me mandan a prisión o a la larga lista de desaparecidos», ha aseverado en declaraciones al diario ‘El Tiempo’.

Además, ha recordado que tiene un niño de trece años y ha insistido en que es «su vida». «Imagínese por lo que tiene que pasar una madre en Cuba. Dejar a su único hijo no es fácil, no lo hubiera hecho si no supiera que mi vida corre peligro. Mi mamá, una maestra de escuela, está con él», ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que fue cuando «comenzó a demostrar que no estaba de acuerdo con muchas posturas del régimen» cuando empezó a tener problemas. «Me llevó a ser expulsada varias veces de los sitios donde se hacían las reuniones del Parlamento. Cinco años después, cuando finalicé mi trabajo, allá no me volvieron a reelegir, dijeron que yo ya tenía más edad y que no podía representar a los estudiantes», ha aseverado.

En 2009 comenzó a trabajar en la televisión cubana como periodista y jefa de redacción de la revista ‘Buenos Días’. «Este es el noticiero más importante de Cuba, dura como tres horas. Seis meses después me nombraron directora gracias a mi trabajo y pues vi la posibilidad de tener algo de libertad de prensa, un tema tan prohibido en Cuba», ha manifestado.

«Fui citada muchas veces a las estaciones de Policía. Una foto que saqué de Celia Cruz es lo que más ha trascendido, eso pasó en el Día de la Cultura Cubana, yo considero que ella es un icono, pero para el Gobierno ella es una desertora», ha lamentado.