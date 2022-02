El Salvador.- El vicepresidente salvadoreño acusa a los medios de tener una “agenda partidista” y “manipular los hechos”

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha arremetido contra los medios de comunicación y les ha acusado de tener una «agenda partidista» y «manipular los hechos», al tiempo que ha asegurado que no publican «notas positivas» de los logros del Gobierno.

En un evento sobre seguridad para periodistas y libertad de prensa, Ulloa ha asegurado que «la libertad de expresión y de prensa se ve afectada por intereses, ya sean económicos, políticos o sectoriales» y que «haciendo uso de la libertad de expresión desarrollan una agenda política». «Los medios desarrollan una agenda partidista y manipulan los hechos, afectando a la imagen de funcionarios y ciudadanos», ha continuado.

Del mismo modo, según ha recogido el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’, Ulloa ha indicado que la denuncia de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) contra el Gobierno por espiar a periodistas con el software espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, es una «revictimización de los periodistas» que sólo busca «desviar la atención».

«Hay otros riesgos que los periodistas están sufriendo y no me refiero a esta revictimización que se ha hecho de los periodistas, que se les ha atacado por el programa Pegasus o que se les vigila», ha indicado, antes de remarcar que «no sabe» si «esto es una estrategia para desviar la atención porque el Gobierno ya (lo) aclaró». «Todos sabemos que Pegasus es un programa que se maneja entre gobiernos, pero no es el caso de El Salvador», ha afirmado.

El presidente de APES, César Castro, ha pedido una respuesta al Gobierno de Nayib Bukele sobre «por qué invierte tanto en espiar a periodistas». Asimismo, ha pedido «una investigación seria», aunque ha lamentado que el gremio «no la va a conseguir» en El Salvador «porque la Fiscalía responde directamente a intereses de la Casa Presidencial».

Castro ha respondido al ataque de Ulloa y ha asegurado que su postura está «equivocada», ya que, en lugar de habar sobre seguridad y libertad de prensa, lo que ha hecho es «mentir y atacar».

«Es bastante evidente y con suficientes pruebas que este gobierno le tiene miedo al periodismo. Quieren desestimar el trabajo que hacemos, pero no son capaces de refutar las investigaciones periodísticas que son bien contundentes y nos hablan de un El Salvador que está manejado por un grupo de corruptos», ha indicado, antes de zanjar que «eso les molesta».

La relación entre el Gobierno de Bukele y los medios de comunicación salvadoreños es tensa. El último capítulo es el uso del software Pegasus para vigilar a periodistas del país centroamericano, que la Fiscalía investiga después de que Amnistía Internacional (AI) verificara el uso del software.

El software Pegasus saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario ‘The Washington Post’ reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.

Se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.