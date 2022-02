México.- La planificación y la toma de decisiones previenen el consumo de sustancias “nocivas” en adolescentes, según un estudio

En la investigación, de la Universidad de Navarra, participaron 6.755 adolescentes de España, Perú, Chile y México

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

La planificación, la toma de decisiones y el compromiso con el aprendizaje constituyen factores «relevantes» para prevenir el consumo de sustancias «nocivas» en adolescentes, según una investigación de la Universidad de Navarra en la que participaron 6.755 adolescentes de España, Perú, Chile y México.

Según ha informado el centro universitario en nota de prensa, la investigación ha sido llevada a cabo en el proyecto ‘A+ (Adolescentes en positivo)’ y financiada por el plan de investigación de la Universidad de Navarra PIUNA. En ella han participado las profesoras de la Facultad de Enfermería Maider Belintxon y Marta Vidaurreta; María Calatrava, del Instituto Cultura y Sociedad (ICS); y Alfonso Osorio, investigador en el ICS y profesor, junto con Álvaro Balaguer, de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.

El artículo, publicado el pasado noviembre, recoge los datos de una encuesta realizada a 6.755 adolescentes de entre 12 y 18 años, procedentes de España (1.532), México (2.134), Chile (864) y Perú (2.225).

A través de ella, se ha podido comprobar que «existe un vínculo» entre la planificación y la toma de decisiones y el consumo de sustancias. «Los adolescentes con mejores habilidades de planificación y sentido de responsabilidad optarán por seguir los consejos de adultos y expertos en salud dirigidos a prevenir el consumo de sustancias debido a los riesgos que conllevan», ha explicado Maider Belintxon.

Por otra parte, se recoge que el compromiso con el aprendizaje de los adolescentes, específicamente en los aspectos vinculados a la realización de tareas escolares y la lectura por placer, se asocia con una menor prevalencia de consumo de sustancias.

«La lectura favorece la adquisición de conocimientos, información y abre mundos imaginarios, además, puede animar a los jóvenes a adoptar estilos de vida más saludables», ha subrayado Alfonso Osorio. Finalmente, el estudio «no encontró asociación» entre competencias interpersonales, como la sociabilidad, y el consumo de sustancias.

Aunque estudios previos han encontrado «efectos positivos de la sociabilidad» también se han encontrado «efectos negativos». Por ello, «hay que estudiar mejor cómo influye esta competencia en el bienestar de los adolescentes».

APOSTAR POR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SALUD EN JÓVENES

Según las respuestas obtenidas en la encuesta sobre el consumo de sustancias, el 15% de los participantes había consumido tabaco, el 32% había consumido alcohol, el 16% había realizado binge drinking -consumo de una cantidad excesiva de alcohol en un corto periodo de tiempo-, el 6% había consumido marihuana y el 3% otras drogas.

«Estos datos muestran que, aunque el consumo de sustancias en adolescentes es preocupante, son mayoría los que no consumen. Es importante detectar quiénes son los que no consumen, por qué no lo hacen (qué les protege), e intentar extender esa protección diseñando programas preventivos de salud pública para niños y jóvenes», ha apuntado Alfonso Osorio.