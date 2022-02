Resines agradece el apoyo recibido tras ingresar por Covid: “He pasado momentos más que complicados. Muchas gracias”

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El actor Antonio Resines ha hecho pública una carta, que recoge Europa Press, en la que agradece al Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid –donde ayer recibió el alta tras permanecer ingresado 48 días por complicaciones derivadas de la COVID-19–, así como a familia, amigos, compañeros de profesión y personas anónimas el apoyo recibido durante este tiempo. «He pasado momentos más que complicados. Muchas gracias», señala a lo largo de la misiva en múltiples ocasiones.

«Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras, etc) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados», empieza la carta.

Resines recuerda que, como indicaba el comunicado difundido este jueves por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ayer por la tarde le dieron el alta hospitalaria, aunque precisa: «queda un tiempo de recuperación en casa, para que me puedan dar el alta definitiva».

El actor tampoco olvida «a todas las personas anónimas» que se han mostrado preocupadas por su situación. «Me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor. La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente», reconoce.

«Quería dar las gracias a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana y por mí hijo Ricardo, porque sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos», añade Resines en la carta.

Además, el actor da las gracias «a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados» así como a su familia y íntimos amigos. «Sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo», apostilla.

«Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota. Muchas gracias», concluye la carta.

Tras su ingreso a finales del pasado mes de diciembre, el intérprete cántabro de 67 años, permanecía «estable» en el centro hospitalario, donde ayer fue dado de alta.

Ganador del Premio Goya al mejor actor protagonista por su aplaudido trabajo en ‘La buena estrella’ (1997), de Ricardo Franco, este emblemático actor nacido en Torrelavega (Cantabria) fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante los años 2015 y 2016.