Canadá no logra desalojar manifestantes en carretera con Estados Unidos

La Policía canadiense ha intervenido finalmente este sábado para desalojar a los manifestantes contra las restricciones impuestas por el coronavirus después de que se cumpliera el plazo dado para dejar el paso libre por el Puente Ambassador de Windsor, Ontario, que comunica el país con la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. Sin embargo, el desalojo no ha tenido éxito.

«Instamos a todos los manifestantes a actuar legal y pacíficamente», ha apuntado la Policía de Windsor en un mensaje publicado en Twitter coincidiendo con el inicio de la operación policial, en torno a las 8:30 horas del sábado.

Las fuerzas de seguridad han instado a la población a abandonar la zona. Algunos de los manifestantes se han marchado, pero otros continúan en el puente y han lanzado gritos de «¡Libertad!», «¡Vergüenza!» o «¡Estáis en el lado equivocado!».

La Policía ha formado una línea y ha comenzado a avanzar hacia los manifestantes, aunque muchos de ellos han mantenido sus posiciones. Cuatro horas después del anuncio de la operación de desalojo, los manifestantes continúan cortando el puente y medios canadienses aseguran que están llegando más manifestantes para sumarse a la protesta.

Por el momento la Policía Windsor no ha informado de ningún arresto, pero sí ha advertido de que cualquier vehículo aparcado en propiedad privada podría ser retirado por la grúa.

«Que vengan. ¿Se creen que me importa? ¿Que me preocupa una multa? ¿Voy a pagar esa multa? No. ¿Crees que me importan sus órdenes? No. Esto tiene que acabar. Me voy a quedar hasta que haya detenciones», ha explicado uno de los participantes, Chris Mayville, en declaraciones a la televisión pública canadiense CBC.

El puente, que concentra gran parte del flujo comercial entre Estados Unidos y Canadá, lleva bloqueado desde el lunes. Los manifestantes protestan por las medidas implantadas a causa de la crisis del coronavirus, sobre todo las relacionadas con la vacunación obligatoria.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha declarado este viernes el estado de emergencia por dichas protestas.