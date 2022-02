Nominados e invitados, felices de reencontrarse en la alfombra roja, sacan pecho por los españoles en los Oscar

VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Nominados e invitados a la 36 edición de la gala de los Goya, que se celebra en el Palau de les Arts de Valencia, han comenzado a desfilar por los 58 metros de alfombra roja, pasadas las 18.00 horas y se han mostrado felices de poder reencontrarse tras la gala del año pasado, que tuvieron que seguir telemáticamente la mayoría de ellos por la pandemia de coronavirus. Además, han sacado pecho de los cuatro españoles que optarán este año a una estatuilla en los Oscar.

Luis Tosar, nominado a Mejor Actor por ‘Maixabel’, ha reconocido que están que no saben qué hacer. «Me abrazo, no me abrazo, mascarilla… Estoy nervioso y feliz», ha bromeado. Asimismo, sobre las cuatro nominaciones españolas a los Oscar, ha asegurado que el cine español goza «de muy buena salud». «Lo que ya no es tan nuevo son las nominaciones de Javier Bardem y Penélope, que son unos dinosaurios. Son marca España. Y el grandísimo Alberto, todo lo que ha hecho por nuestro cine. Poco a poco, vamos ahí», ha destacado.

Javier Gutiérrez, nominado a Mejor Actor por ‘La hija’, ha asegurado que es una «regalo» que la gala sea presencial y también ha valorado que haya cuatro españoles nominados al Oscar. «Habla muy bien del músculo de nuestra industria, saquemos pecho, muchas veces se maltrata nuestro cine», ha reivindicado.

Eduard Fernández, nominado a Mejor Actor por ‘Mediterráneo’ ha augurado que este año, con un «pelín» menos de restricción, va a ser buena noche. Sobre las nominaciones a los Oscar, ha asegurado que supone más alegría. «Nos gustan los premios y acumularlos en casa», ha subrayado.

El compositor Alberto Iglesias, candidato a los Goya y también a los Oscar, ha afirmado no estar preparado para la estatuilla de Hollywood. «Cuatro españoles al Oscar. Ojalá el año que viene haya mas españoles, pero estamos haciendo un cine con mucho esfuerzo», ha recalcado.

Mientras, la actriz Verónica Echegui, nominada a Mejor Corto de Ficción, ha dicho que lo vive con «mucha ilusión». Ha admitido que llegó un momento en que creyeron que tampoco iban a poder celebrar este año los premios, al tiempo que ha destacado que el cine español necesita estos galardones. Sobre reivindicar el ‘No a la guerra’, ha apuntado que no se trata de hacerlo en un evento como los Goya, sino en todo lugar y momento. «La guerra nunca está justificada. No solo aquí», ha apuntado.

Emma Suárez, nominada a Mejor Actriz por ‘Josefina’, ha asegurado que están «muy contentos compartiendo ilusiones, excitación y nervios. Además, ha hablado de «magia» al referirse a las nominaciones españolas a los Oscar. «Me provoca mucha emoción Javier y Pe nominados juntos. Es lo más bonito y es de película. Los sueños se pueden conseguir», ha augurado.

Por su parte, Blanca Portillo, nominada a Mejor Actriz por ‘Maixabel’ ha asegurado que es «maravilloso» poder estar en los Goya y ha reivindicado a su personaje como la «verdadera protagonista de la vida y de la historia». «Estamos viendo un gran momento del cine español, un nivelazo enorme y tenemos mucho de lo que presumir, aunque a veces nosotros mismos no nos demos cuenta», ha añadido.

Precisamente, entre las invitadas también ha acudid Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jaúregui, político vasco del PSE asesnido por ETA, y en la que está basada la película nominada ‘Maixabel’. Se ha mostrado contentísima porque la cinta la ha visto «muchísima» gente y ha coincidido con Portillo en que la cinta pone de manifiesto que «la convivencia es posible».

‘VERÓNICA ETERNA Y MÁGICA’

Por otro lado, Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez, ha posado con un esmoquin rojo de Juan Avellaneda con el mensaje: «Verónica era luz, no la oscuridad que se la llevó», en homenaje a la recientemente fallecida Verónica Forqué. En la parte trasera de la chaqueta puede leerse»: «Verónica eterna y mágica» y en las mangas de la chaqueta palabras que representan tanto a la actriz: «Bruja blanca de vida, bendita, poderosa, sublime, bella, etc». Macarena Gómez, lleva un abrigo también pintado por su marido en el que se lee «La Forqué». «El arte puede ser el circo de los horrores o el circo del sol, Verónica no era la oscuridad que se la llevó, sino luz y color», ha dicho Comas al lado de una Macarena Gómez muy emocionada.

La actriz Nieves Álvarez ha sorprendido llevando un anillo de Elizabeth Taylor y confesando que le han tentado en dos ocasiones para hacer cine, aunque de momento lo ha rechazado.

RECUERDO PARA ISABEL TORRES, ‘LA VENENO’

Una de las primeras en llegar ha sido la artista Jedet, encargada de la canción de apertura y que ha avanzado que, junto con Bebe y Cristina Castaño, realizará una versión de alguien muy querido y se lo dedicará a la recientemente fallecida Isabel Torres, conocida por interpretar a La Veneno en la ficción. «Esta siendo agridulce. Ayer en el ensayo, todo el rato llorando. Me va protegiendo me apoyó mucho en mi carrera lo voy a hacer por y para ella», ha recalcado.

También ha llegado temprano su compañera en el número, Cristina Castaño, que ha asegurado que va a cumplir un sueño al cantar en los Goya junto con Bebe y Jedet. «Va a ser muy emocionante por la letra. El año pasado fue una gala increíble, pero teníamos muchas ganas celebrar la gran fiesta cine español como siempre», ha dicho.

Otra de las primeras la nominada a Mejor Corto de Animación Carla Pereira con un curioso tocado de punto con orejas. Por su parte, Goya Toledo, también ha manifestado su «emoción» por estar de nuevo en la ceremonia. Sobre si es momento de reivindicar un no a la guerra ante la situación que de tensión que se vive en Ucrania ha señalado que «ninguna guerra tiene ningún sentido». «Ojalá no pase», ha dicho.

También ha llegado Arturo Valls, valenciano y que ha dicho sentirse como «la fallera mayor». «Emocionado de hacerlo en casa, a pesar de que es un trabajo porque hay que promocionar el cine español. Estoy muy ilusionado por hacerlo en casa. Es un plus», ha dicho. Preguntado por si va a ser una ceremonia en la que vuelvan las protestas del ‘No a la guerra’, Valls ha advertido de que es partidario Soy partidario de que la gala no se convierta en una plataforma reivindicativa. «Si utilizamos esto para reivindicar otras cosas, justísimas, pero el cine español está denostado y hay que hacer fuerza con eso», ha zanjado.

Mientras, la actriz Lucía Jiménez se ha mostrado muy feliz de celebrar la ceremonia en un sitio tan «bonito» después del año pasado con una «gala rara».

Jorge Motos, actor valenciano nominado mejor actor revelación por ‘Lucas’ ha destacado que lo más bonito es estar nominado por una película valenciana en unos premios que se celebran en la ciudad. «He venido a disfrutar que se lo lleve quien se lo lleve», ha recalcado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 36 edición, una ceremonia que tiene lugar en Valencia, en el Palau de les Arts. Supone la vuelta a una gala presencial, aunque con medidas sanitarias por la pandemia.