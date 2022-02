Jefferson gana el Super Bowl y da bienvenida a su hijo

Van Jefferson (12), wide receiver de los Rams de Los Ángeles, no puede completar un pase en contra de los Bengals de Cincinnati ante la cobertura del cornerback Eli Apple durante la segunda mitad del Super Bowl 56, el domingo 13 de febrero de 2022, en In Van Jefferson (12), wide receiver de los Rams de Los Ángeles, no puede completar un pase en contra de los Bengals de Cincinnati ante la cobertura del cornerback Eli Apple durante la segunda mitad del Super Bowl 56, el domingo 13 de febrero de 2022, en Inglewood, Calif. El segundo hijo de Jefferson nació el […] (Marcio Jose Sanchez/AP)