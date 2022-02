México.- La FAPE condena el asesinato de Heber López Vázquez, último periodista asesinado en México, y reclama medidas urgentes

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) –a la que pertenece– y condena el asesinato de Heber López Vázquez, de 39 años, director del medio Noticias Web de Oaxaca, el quinto periodista asesinado en México en lo que va de año, por lo que reclama medidas al respecto.

Según denuncia FAPE en un comunicado, esta ola de asesinatos con la que ha comenzado 2022 es una amenaza no sólo para el derecho a la libertad de expresión, sino que también es un peligro para la democracia pues, como argumentan, una sociedad que no recibe información no puede tomar decisiones soberanas. Por ello, ven necesaria la toma de «medidas urgentes» que pongan fin a esta situación y garanticen la seguridad de los periodistas en México.

Durante la noche del jueves 10 de febrero, el periodista Heber López Vázquez fue asesinado de varios tiros en su estudio de grabación, en la localidad Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. Minutos después del atentado, la policía identificó a los dos presuntos responsables materiales y los persiguió hasta apresarlos.

La FIP considera que es indispensable que se aplique el protocolo de investigación para delitos contra la libertad de expresión y se analice este caso, teniendo en cuenta su trabajo como periodista como factor determinante para su asesinato. Este es el segundo atentado que se registra en Oaxaca, donde recientemente otro trabajador de la prensa sufrió un intento de asesinato.

En un comunicado, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), organización afiliada a la FIP, ya expresó su indignación y repudio «por este crimen de un colega» y solicitó «de la manera más enérgica y urgente que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asuma la responsabilidad que le corresponde de garantizar la vida de los ciudadanos de México».

También agregó que «es inadmisible que, por omisión, por indolencia y por incapacidad las administraciones federales y las estatales incumplan con su responsabilidad política y de gobierno de garantizar los derechos y las garantías de los sectores de la población en México». «Exigimos el pronto esclarecimiento de este y de todos los crímenes cometidos en este sexenio y en los anteriores», enfatiban.

Con este crimen, en el primer mes y medio de 2022 en México se han registran cinco asesinatos de trabajadores de prensa: Heber López Vázquez, José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo. Días atrás también fue asesinado Marco Ernesto Islas Flores, hijo y sobrino de comunicadores que también ejerció la profesión hasta 2019 cuando se retiró por motivos personales.