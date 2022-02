Portaltic.-Reino Unido logra incautar NFT por primera vez como parte de un caso de fraude

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

Reino Unido ha logrado por primera vez incautar tres archivos en formato NFT, relacionados con un caso de fraude fiscal que usó estos activos para inflar su valor y esconder dinero a las autoridades fiscales.

NFT, siglas de token no fungible, es una tecnología criptográfica basada en ‘blockchain’ que representa algo único, no sustituible, de forma que garantiza su autenticidad, así como quién es su propietario. Normalmente se compran a cambio de criptomonedas, pero a diferencia de estas no son intercambiables mutuamente, es decir, no son fungibles.

El departamento de Hacienda y Aduanas de Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer una operación para desarticular una red de 250 empresas falsas que ha conducido en la detención de tres personas por fraude del IVA por valor de 1,4 millones de libras (1,67 millones de euros al cambio).

Como aspecto destacado, es la primera vez que Reino Unido una autoridad del orden es capaz de incautar tres archivos en formato NFT, como ha informado la cadena BBC.

En este caso, HMRC no se ha hecho con el control físico de los tokens digitales, almacenados a través de Blockchain, sino que han emitido una orden judicial que evita que las obras de arte puedan venderse, según ha recogido Sky News.

Reino Unido ya se había hecho previamente con otros criptoactivos diferentes a los NFT, y en todos los casos estos se han puesto a la venta a través de subastas públicas.