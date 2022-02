70% de capitalinos ponen en riesgo su vivienda al ser ‘dueños fantasma’

El 69% de los habitantes de la CDMX no tiene escrituras de su hogar. Foto: Cuartoscuro (Graciela López)

En la Ciudad de México existe un rezago importante en cuanto a la escrituración del patrimonio, pues sólo el 31% de los que habitan en esta entidad cuentan con dicho proceso legal, es decir que el 69% restante son ‘dueños fantasma’ y están sujetos a diversos riesgos como la pérdida de su propiedad.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México los peligros de no acreditar ser propietario del inmueble son múltiples, el mayor de ellos es que -por algún motivo- al antiguo dueño le embarguen su casa, o bien, que algún acreedor de este decida venderla.

De esta forma, sin una escritura del inmueble no hay seguridad jurídica, además de que sin este papel en regla se pierden ciertos beneficios, por ejemplo, en caso de querer venderla, no podrá hacerlo a un valor justo.

En tanto, en caso de fallecimiento los problemas se quedarán para el núcleo familiar al querer acreditar -sin una escritura a nombre del finado- que es parte de la herencia.

“No se dan cuenta de la necesidad de llevar a cabo la escritura para acreditar la propiedad hasta que la quieren vender o fallece algún familiar y los hermanos se están peleando” — - declaró a Publimetro, Marianne Ollivier, integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la CDMX.

Trámite ‘caro y no necesario’

Ollivier Morán, también notaria No. 8 de la Ciudad de México, afirmó que la mayoría de las personas no llevan a cabo el trámite al considerar que es sumamente caro, que no hace falta o que es muy engorroso el proceso.

En tanto, refirió que persiste la mala práctica de que con un poder el comprador tiene derecho a disponer del bien inmueble, ‘algo que es completamente falso y tiene una serie de inseguridades jurídicas’.

“Los poderes no son algo que acrediten la propiedad y esto se piensa por la falta de conocimiento jurídico y la nula asesoría” — - explicó.

Combatir el rezago de regulación de propiedades es un tema pendiente en la Ciudad de México, señaló la notaria, y es que ni la pandemia ha contribuido en abatir esa falta de escrituración.

“No hay un aumento en escrituración tras la pandemia, aunque sí hay mayor preocupación de dejar todo en regla para cuando ellos no estén, por medio de los testamentos” — - agregó.

Jornada Notarial 2022

Durante la Jornada Notarial 2022 que está vigente todo el año se brinda asesoría a todas aquellas personas que quieran regularizar una propiedad, además de que hay descuentos hasta del 60% dependiendo del valor catastral del inmueble, los cuales aplican a predios que son de uso habitacional o de propiedad privada.

¿POR QUÉ NO ESCRITURAN SU VIVIENDA LOS CAPITALINOS?

Se les hace muy caro: 26%

No hace falta: 25%

Es muy difícil el proceso: 21%

No sabe decir por qué no ha llevado a cabo el trámite: 28%

DESCUENTOS JORNADA NOTARIAL 2022 (VALOR CATASTRAL)

Hasta 385 mil 162 pesos: 60%

60% 385 mil 162 pesos - 770 mil 324 pesos: 40%

40% 770 mil 324 pesos - 1 millón 155 mil 486 pesos: 30%

30% 1 millón 155 mil 486 pesos - 1 millón 411 mil 589 pesos: 20%

20% 1 millón 411 mil 589 pesos - 1 millón 999 mil 749 pesos: 10%

