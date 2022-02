Agustín Fernández Mallo publica ‘El libro de todos los amores’, una novela filosófica para “desviar la visión normativa”

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El escritor y físico Agustín Fernández Mallo ha presentado este miércoles 16 de febrero, en la Biblioteca Eugenio Trías del Retiro (Madrid), ‘El libro de todos los amores’, una novela filosófica sobre el amor como única salida ante el colapso de la sociedad actual, La novela indaga en las diferentes dinámicas que el amor adopta, tanto en el ámbito íntimo de la pareja como en otros aspectos de la vida pública, como la política, la economía o la ciencia.

«Para mí, es un libro con una carga poética muy importante. Pero no es visto el amor de una forma romantizada, sino es una carga poética desviada a otros lugares. Se habla de arte, de antropología, de ciencia, y esa es la mirada poética para mí, la que desvía la visión normativa de lo que es algo», ha confesado el autor.

Según ha expresado, la idea nace porque siempre se legisla «mal pero nunca se lesgisla «bien». «Parecería absurdo hacer un tratado jurídico sobre el bien pero, ¿por qué no? porque a veces el bien, y ahí puede estar incluido el amor, puede llegar a ser justo lo contrario del bien. Las mayores barbaridades de la humanidad se han hecho por amor al prójimo», ha expresado el autor y ha señalado que «el amor es susceptible de ser visto y de ser analizado».

En este sentido, ha explicado que su nueva novela no es un tratado analítico, sino que es un tratado de ficción con «una ficción especulativa y que contiene ensayo».

«Empecé a hacer unos microensayos, que son los que están en el libro, sobre un amor muy silencioso pero no ruidoso. No del amor como cuando todo el mundo dice ¡Oh amo esto!, no, el amor que yo puedo detectar en un pelo que se encuentra en el suelo, porque yo le puedo llamar a eso amor cristalizado», ha destacado.

VENECIA, CAPITALISMO Y AMOR

La novela cuenta la historia de un profesor de latín y una escritora: «Son dos turistas que empiezan a recibir signos de que algo está cambiando en la ciudad. Se va viendo con el paso del tiempo que lo que está ocurriendo es que se acerca el fin del mundo y que han sido elegidos para refundar un mundo nuevo», ha explicado Fernández Mallo.

Además, ha apuntado a la existencia de un tercer personaje «el embajador», quien va a ir dándoles pistas a los protagonistas sobre ese fin del mundo.

‘El libro de todos los amores’ se desarrolla en la ciudad de Venecia durante el siglo XXI. De esta forma, Fernández Mayo ha explicado que decidió situar la historia en esta ciudad porque en Venecia se creó el capitalismo. «El primer cheque bancario se creó en esta ciudad junto con la primera cadena de montaje para crear barcos», subraya.

«Me parecía una metáfora interesante plantear que el lugar donde empieza el capitalismo es el lugar donde acaba el mundo. Lo que no queda claro en la novela es si el nuevo mundo es más capitalista que el anterior», puntualiza.

Refiriéndose a la novela, ha relatado que en Venecia empiezan a crearse bolsas de aire donde los sentidos se borran, y cada vez que la gente la traspasa «se vuelve ciega o no huele nada», y esto se convierte en «una metáfora de la retirada del amor en el mundo». «Uno de los motivos de que el mundo se vaya a acabar es que cada vez hay menos amor en él», ha apostillado.

Agustín Fernández Mallo nació en La Coruña en 1967 y es licenciado en Ciencias Físicas. Entre sus obras se encuentran las novelas ‘Nocilla Dream’ (2006), ‘Nocilla Experience’ (2008), ‘Nocilla Lab’ (2009), recogidas en el volumen ‘Proyecto Nocilla’ (2013).